Александр Кошуков: Это наш подарок ко Дню рождения Якутска

Открытие Музея истории Якутии в Надвратной башне Якутского острога станет прекрасным подарком городу Якутску к его 390-му дню рождения, который вся наша республика отметила в сентябре 2022 года. Основу экспозиции в Надвратной башне составят раритеты и исторические редкости из нерюнгринского музея Александра Кошукова, которые рассказывают о почти четырехвековой истории крупнейшего города в мире, расположенного на вечной мерзлоте.

Якутск – административно-политический, экономический, культурный и научный центр Республики Саха (Якутия). За четыре века город прожил непростую и интересную жизнь. Став столицей Якутского воеводства, затем Якутской области, а ещё позже – Республики Саха (Якутия), Якутск всегда становился эпицентром происходивших в регионе событий.



25 сентября (5 октября) 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова, обследуя берега реки Лены, заложил Якутский (Ленский) острог на правом берегу реки в 70 км ниже по течению от места расположения современного Якутска. В 1634 году острог пережил осаду. В 1635 году местные казаки получили право называться якутскими казаками. В 1638 году острог стал центром Якутского воеводства. В 1642-1643 годах острог был перенесён на незатопляемое место выше по течению реки – в окрестностях озера Сайсары, на левом берегу реки Лены, в долине Туймаада.

С 1708 года Якутск был подчинён Сибирской губернии, с 1822 года — Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству. В 1822 году Якутск стал областным городом. В 1851 году Якутия получила статус самостоятельной области на правах губернии с центром в городе Якутске. В 1922 году была образована Якутская АССР, а в 1992 году – Республика Саха (Якутия).



Через Якутск проходило сообщение Российского государства с северо-востоком Азиатского материка, с побережьем и островами Тихого океана, с Северо-Западной Америкой. В XVIII веке Якутск стал тем отправным пунктом, откуда начинались походы великих русских землепроходцев и мореходов: Семена Дежнева, Владимира Атласова, Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова. Якутск стал опорным пунктом для научных экспедиций. Это Великая Северная экспедиция под начальством Витуса Беринга и Алексея Чирикова; экспедиция под руководством Харитона и Дмитрия Лаптевых, Семена Челюскина, Дмитрия Овцына; академический отряд профессора и академика Миллера и десятков других.

Развитие экономики Якутска связано с промышленным освоением Якутии в конце XIX — начале ХХ веков, в частности, добычи золота по Витиму и его притокам. Город стал крупнейшим промышленным центром, административно-политическим, культурным и научным центром.

Якутск – самый стремительно растущий город на Дальнем Востоке. За последние тридцать лет его население выросло вдвое – со 184 тысяч до 368 тысяч человек. Сегодня Якутск — пятый город ДФО по численности населения после Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ и Читы.

Якутский острог – военный объект, с которого начиналось строительство города. Это крепость XVII века, служившая защитой от неприятельских нападений.

Надвратная башня на улице Аммосова, 3/1 была выполнена в 2002 году, к 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, современными мастерами по старым чертежам и рисункам.



Сегодня в районе башни ведутся подготовительные технические и строительные работы. «Демонтируется старый бетонный забор, установленный вплотную к башне. Мерзлота со временем начала выдавливать сваю забора, в результате чего пошло давление на само строение. В ближайшее время будет произведено усиление бетонного основания башни для того, чтобы её выровнять. Также будут подведены газовые сети, электричество, водоснабжение, канализация. Затем проведем благоустройство территории, прилегающей к башне», — рассказал народный депутат Якутии и организатор музея Александр Кошуков,

Во время проведения последних работ на месте стройки нашли узкую и высокую деревянную табличку. Её ровно двадцать лет назад оставили в Надвратной башне строители. «Этот острог возведен за восемнадцать дней в честь Дня республики плотниками из Якутии. Из Эльгяя: Александров И.А., Александров А. И., Евсеев В.В. Из Алдана: Кондаков Г.В. Из Олекмы: Петров В.И., Григорьев А.С., Петров Д.С. Из Амги: Федоров Н.А., Федоров А.А., Захаров А.Д., Борисов А.А. Из Монголии: Сумга Жанбалжав. Крановщик «Якутстроя» Сидоров А.П. Дмитриев А.С. Смирнов П.Д. Платонов Г.В.», — написано на табличке. Доска с именами строителей также станет одним из музейных экспонатов.

Основу Музея истории Якутии в Надвратной башне составят экспонаты, которые в настоящее время демонстрируются на выставке в Музее истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова в Нерюнгри «Вехи великой дружбы». Выставка проходит в течение всего юбилейного года. Она посвящена 100-летию Якутской АССР, 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 390-летию города Якутска. 12 июня 2022 года юбилейную выставку «Вехи великой дружбы» посетил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Здесь представлены более 300 уникальных исторических документов, фотографий, книг, предметов, рассказывающих об очень интересных и, как правило, малоизвестных страницах истории столицы республики и всей Якутии. Все они теперь найдут свое место в новом музее в Надвратной башне Якутского острога.

Активное содействие созданию нового музея в Якутске оказал глава столицы Евгений Николаевич Григорьев. «Мы очень благодарны главе города Якутска Евгению Григорьеву, который поддержал проект создания Музея истории Якутии в Надвратной башне Якутского острога», — говорит Александр Кошуков.