Александр Кошуков: Держись, геолог, ты ветра и солнца брат!

3 апреля отмечается один из главных профессиональных праздников года – День геолога. Праздник учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Дата празднования выбрана не случайно. Начало апреля – это время подготовки к летним работам и сборы геологов в экспедиции.

Значение геологов в становлении и развитии Нерюнгринского района, всей Южной Якутии, невозможно переоценить. Геологи были первыми людьми, кто пришел на эту землю для того, чтобы узнать обо всех её богатствах.

О десятках выходов угольных пластов в Южно-Якутском угольном бассейне было известно еще в 1925–1926 годах. В 1934 году к северу от поселка Чульман заложили штольни рудника «Пионер», а с 1936 года началась планомерная добыча каменного угля.

Геологи первыми узнали, что недра Южной Якутии бесконечно богаты полезными ископаемыми. Разведаны месторождения апатита, мрамора, горного хрусталя, оникса, доломита, флюсовых известняков, флюорита, молибдена, меди, ниобия, тантала. В Нерюнгринском районе находится единственное в мире месторождение чароита.

В 1940 году масштабы Чульмаканского месторождения и качество его углей изучал геолог Л. В. МИКУЛИЧ. Поисковые работы по выявлению месторождений каменных углей в 1941 году в верховьях рек Хатыми и Дурай продолжил Е. М. КОВАЛЕВ. В начале 50-х годов были произведены поисково-разведочные работы в бассейнах рек Кабакта, Чульмакан и Дурай, которыми руководил Н. С. КУКЛИН.

В полевой сезон 1951 года геолого-съемочный отряд партии возглавила Галина ЛАГЗДИНА. В последней декаде августа геологи вышли на правый берег реки Чульман. Галина Лагздина и Ольга ТРЕЩАЛОВА решили пройти к следующему притоку Чульмана – реке Нирунгра. На подмытых берегах они обнаружили выходы песчаников, сменившиеся выходами аргиллитов и угольной массы. Так был открыт пласт «Пятиметровый» Нерюнгринского угольного месторождения.

12 января 1952 года был подписан приказ Читинского геологического управления №7 об организации на базе Эвотинской, Чульманской и Аямской партий Южно-Якутской комплексной экспедиций с местом пребывания в поселке Чульман. Тем же приказом за подписью «Волосюк» начальником ЮЯКЭ был с 15 ноября 1951 года (то есть задним числом) назначен КОБЕЛЯЦКИЙ Игорь Александрович.

С учетом новых открытий, 4 марта 1952 года Совет Министров СССР принял постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений ЯАССР». На этом документе стоит личная подпись председателя Совета министров СССР И.В. СТАЛИНА.

В том же 1952 году геологи дали название будущему городу. Поселок геологов с названием Нирунгра впервые упоминается в документах Читинской геолого-разведочной экспедиции летом 1952 года.

В историю Нерюнгринского района золотыми буквами вписаны имена сотен мужественных и целеустремленных и разведчиков недр Южной Якутии. Это Лазарь МИНКИН, в 1953 году открывший угольный пласт «Мощный», Игорь КОБЕЛЯЦКИЙ, Иван БРЕДИХИН, Воля ЛУКОНИНА, Владимир СОРОКИН, Иван БАРАНОВ, Валерий КОТЕНЕВ, Александр ПАХОМОВ, Альберт ПАВЛОВ, Николай ПОЛЯКОВ, Адольф РАЗИН, Александр КОТКОВ, Юрий и Василий СЕРГЕЕВЫ, Иван КУДИНОВ, Габидулла СИБАГАТУЛЛИН и многие другие.

Начальниками ЮЯКЭ в разное время были И.А. КОБЕЛЯЦКИЙ, И.С. БРЕДИХИН, И.Д. ВОРОНА, В.Т. СОРОКИН, В.Н. КОТЕНЕВ. В историю Нерюнгри навеки вошла главный геолог Южно-Якутской комплексной экспедиции в 1968-1988 годах Саима КАРИМОВА, которая доказала в Госкомитете запасов СССР высокие возможности Нерюнгринского угольного месторождения, с чего началось строительство большого города на месте первого поселка геологов.

Наша Родина по достоинству оценила достижения и подвиги нерюнгринских геологов. И.Д. ВОРОНА, В.А. ЛУКОНИНА и С.С. КАРИМОВА удостоены высокого звания Героев Социалистического труда. Игорь КОБЕЛЯЦКИЙ, Алексей ПУХАРЕВ и Владимир ПЕРВАГО награждены орденами Ленина. Заслуженные геологи России – Иван БРЕДИХИН, Саима КАРИМОВА, Игорь КОБЕЛЯЦКИЙ, Владимир ПЕРВАГО, Владимир СОРОКИН. Почетные граждане Нерюнгринского района — Иван БАРАНОВ, Саима КАРИМОВА, Александр КОТКОВ, Владимир СОРОКИН, Николай ЯЗКОВ, Любовь ИВАНОВА.

Сегодня выдающиеся традиции первооткрывателей природных богатств Южной Якутии продолжают современные специалисты. Геологические службы действуют на каждом из угледобывающих предприятий, входящих в состав компаний «Якутуголь», «Колмар», «Эльгауголь». Они занимаются изучением минерально-сырьевой базы, подготовкой технологических карт, готовых к выемке запасов, ведут обслуживание геологических работ при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий.

Уважаемые геологи, ветераны этой замечательной профессии и молодые специалисты! Спасибо вам за великий кропотливый труд и новые большие открытия!

В день вашего профессионального праздника разрешите от всей души поздравить вас! Желаю вам больших сил и крепкого здоровья, неиссякаемого терпения и железного упорства, настойчивости и уверенности, успехов и везения, целеустремлённости и энергии.

Пусть вам всегда сопутствует удача в поисках новых месторождений, а работа приносит только радость и вдохновение, увлеченность любимым делом, интересные экспедиции и незабываемые приключения!

С Днем геолога!