Александр Кошуков: Черный шаман, или откуда в Иенгре знают имя настоящего первооткрывателя нерюнгринского угля

В прошлую пятницу в этнокультурном центре «Эян» села Иенгра состоялась долгожданная для нас встреча ветеранов труда, почетных граждан, старейшин эвенкийского села Южной Якутии. Так получилось, что вечер встречи для старшего поколения Иенгры мы начинали планировать ещё в прошлом году. Наконец, обстоятельства сложились так, что нам вместе с активистами села удалось собрать вместе ветеранов и самых уважаемых людей Иенгры за чашкой чая. Нам удалось, не спеша, поговорить о достижениях, о «болевых точках», вспомнить уникальную историю старинного эвенкийского села, поговорить о планах на будущее.

За два дня до этого вечера мы проводили в Иенгре очередную встречу с местными жителями в рамках постоянно работающей «Общественной приемной народного депутата Александра Кошукова». Состоялся личный прием жителей с решением актуальных вопросов для каждого из них. Через два дня нам снова удалось встретиться с жителями Иенгры. Но теперь мы встретились в неформальной обстановке, которая позволила отдать дань уважения старейшинам, ветеранам, передовикам, лучшим людям уникального села.

В нашей встрече приняло участие много замечательных людей, прекрасных жителей Иенгры, с которыми есть о чем поговорить и что обсудить. В теплой дружеской атмосфере собрались старейшины, почетные жители села, общественники, активисты. В числе почетных гостей на вечер пришли председатель Совета старейшин села Иенгра, выдающийся ученый и краевед Николай Александрович Румянцев, директор Золотинской школы-интерната имени Глафиры Василевич — Оксана Владимировна Попова, директор этнокультурного центра «Эян», депутат сельского совета Светлана Владимировна Васильева, депутат сельсовета Василий Витальевич Алексеев, ветераны труда, старейшины Иенгринского национального эвенкийского наслега.

Председатель Совета старейшин Иенгры — Николай Александрович Румянцев – выдающийся ученый Южной Якутии, учитель истории, отличник образования республики, краевед, автор многих научных работ. Родившись в 1941 году в Нижегородской области, в 1958 году по комсомольской путевке он приехал в Якутию, и живет здесь уже более 65 лет! С 1976 года Николай Александрович преподавал историю в Золотинской средней школе-интернате в Иенгре. Его многолетний педагогический труд отмечен многочисленными наградами. По инициативе Николая Румянцева в школе был создан краеведческий музей. Сегодня он вырос в музей-комплекс этнографии эвенков. Известны научные исследовательские работы Николая Румянцева: «Мировоззрение и педагогика эвенков», «Воины села Иенгра», «Политические аспекты развития эвенков Южной Якутии: состояние и проблемы», «Тимптонские эвенки Южной Якутии: история и современность» и многие другие.



Мало кто сегодня может рассказать об истории Нерюнгринского района и Иенгринского национальный эвенкийского наслега столько, сколько знает профессиональный историк и ученый Николай Александрович Румянцев! В частности, Николай Александрович поведал нам историю жизни человека, который является настоящим первооткрывателем нерюнгринского угля.

С древних времен эвенки, которые кочевали по Южной Якутии, видели на реке Нерюнгри черную гору-стену. Они стали называть её «Черный шаман». Около горы эвенки проводили обряд, просили удачной охоты и благополучия в жизни.

В начале ХХ века (еще до революции 1917 года) в Южной Якутии началась «золотая лихорадка». Помимо Верхне-Амурской компании, золото добывали частные компании и вольные старатели (копачи). Крупными частными золотопромышленниками были И.Л. Опарин, Ф.И. Шадеркин, А.М Бородиков. Работали геологические партии по разведке золота. Они нанимали проводниками эвенков, которые прекрасно знали все здешние места.



У Опарина еще подростком работал проводник Филипп Леханов. Он много раз проводил отряды Опарина на реки Алдан и Кабахтан, где были открыты богатые залежи золота.

Однажды Опарин показал Филиппу Леханову кусок черного камня. Филипп нисколько не удивился и сказал, что знает место, где таких «черных камней» очень много. Опарин отправил с Филиппом Лехановым группу для отбора образцов. Филипп довел людей до черной горы и развел костер, совершил обряд, бросив в костер несколько кусочков мяса. Поскольку обратный путь опаринцы знали, подросток оставил их изучать черную гору, а сам отправился на охоту.

Через некоторое время группа набрала образцы угля и отправилась в Благовещенск. Позже Филипп прошел по их следам и понял, что некоторые члены группы утонули, не перейдя Окурданские мари. Только двое человек добрались до Благовещенска. Филипп сделал вывод, что узнал, что духи наказали опаринцев, посмеявшихся над его обрядом у Черной Горы. В результате и сам И.Л.Опарин отказался от добычи угля, ограничившись золотом.



Потом произошли первая мировая война, революция, гражданская война, вторая мировая война. Только в 50-е годы снова вспомнили об угле. Изучая эту землю, начальник одной из геологических экспедиций Галина Юрьевна Лагздина вспомнила о Филиппе Леханове. Он по-прежнему кочевал в этих местах, продолжая гонять своих оленей по Тимптону почти до самой Лены. Правда, со времени, когда Филипп служил у Опарина, прошло полвека, и теперь он был не подростком, а седым стариком.

Филипп Леханов и Галина Лагздина были знакомы. Маленькая умная женщина сразу понравилась старику, и он рассказал ей давнюю историю с углем и золотом Опарина. Филипп нарисовал на бумаге реку Чульман, реку Нерюнгри и показал, где находится черная гора, сказав, что сам отведет её туда.

Так и произошло. В тот же день Галина Лагздина написала письмо начальнику Чульмаканской партии Николаю Степановичу Куклину с просьбой срочно проанализировать пробы угля и прислать рабочих для более детального изучения Нерюнгринского пласта. Эти пробы угля увёз на своих оленях в Чульмакан оленевод-каюр Николай Кондаков.

Вскоре геологи обнаружили огромный пласт угля, который назвали «Пятиметровый». В ходе последующих горных работ выше этого пласта обнаружили ещё один, названный «Мощным». Так начиналась история города Нерюнгри.

Таким образом, уверен Николай Александрович Румянцев, именно Филипп Леханов является настоящим первооткрывателем нерюнгринского угля. По мнению жителей села Иенгра (и мы это мнение всецело разделяем!), нужно увековечить память Филиппа Леханова, назвать его именем улицу или школу, а может быть, даже поставить памятник.

Александр КОШУКОВ, народный депутат Якутии, краевед, основатель музея «Мир времени»