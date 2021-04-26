Александр Кошуков: Чернобыль навсегда остается нашей болью

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие жители Нерюнгринского района!

Равно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, в 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, которая находится на территории Украины, недалеко от границ России и Белоруссии, произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось. В различных помещениях и на крыше начался пожар, который длился почти две недели. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду 190 тонн радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия – 137, стронция – 90.

Это была крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы. Была загрязнена территория площадью 160 тысяч квадратных километров — северная часть Украины, запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия.

В ночь на 27 апреля 1986 года было принято решение об эвакуации населения с территории в 30 километров. Эвакуации подлежал 81 населенный пункт. В операции были задействованы 1200 автобусов и более ста единиц военизированной техники высокой проходимости. После эвакуации мирного населения город Припять был использован для размещения штаба комиссии по ликвидации аварии.

С 29 апреля с вертолетов (было больше 1 800 вылетов) стали забрасывать реактор поглощающими материалами. В итоге на ЧАЭС было сброшено около 5 000 тонн материалов со свойствами поглощения, это позволило в тысячи раз снизить выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Также начали деактивировать здания и промплощадки, и временно разрешили допустимое в воде и пищевых продуктах содержание йода- 131.

Проводимые работы были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Была вероятность, что из-за остаточного тепловыделения в топливе, остающемся в реакторе, произойдёт расплавление активной зоны ядерного реактора. Расплавленное вещество могло бы проникнуть в затопленное помещение под реактором и вызвать ещё один взрыв с большим выбросом радиоактивности.

Был вырыт 136-метровый тоннель под реактор. Для предотвращения заражения грунтовых вод и реки Днепр в грунте вокруг станции была сооружена защитная стена, глубина которой местами доходила до 30 метров. В течение десяти дней инженерными войсками были отсыпаны дамбы на реке Припять. Затем начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора.

Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг». Так как было принято решение о запуске 1-го, 2-го и 3-го блоков станции, радиоактивные обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала были убраны внутрь саркофага или забетонированы. В помещениях первых трёх энергоблоков проводилась дезактивация. 28 июня 1986 года завершили сооружение защитной плиты под разваленным реактором.

Это была грандиозная работа, объемы которой соответствовали масштабам трагедии. После того, что случилось с Чернобылем были заморожены, прекращены или законсервированы десятки будущих станций АЭС по всем республикам СССР. В США и Европе со дня аварии в Чернобыле до 2002 года не построили ни одной атомной электростанции.

В ликвидации Чернобыльской катастрофы принимали участие лучшие по тем временам умы и лучшая техника. Взрыв на Чернобыльской АЭС «добрался» до Европы, что повлекло за собой рождение детей с мутацией. Радиоактивные осадки затронули Скандинавию, достигли берегов Японии и Америки.

Помимо «внешнего» облучения, ликвидаторы подвергались опасности из-за «внутреннего» облучения, вызванного вдыханием радиоактивной пыли. Близость источника излучения к тканям и большая длительность воздействия многие годы после аварии делают «внутреннее» облучение опасным даже при сравнительно небольшой радиоактивности пыли.

В зоне Чернобыльской АЭС до сих пор действует 30-километровая зона, в которой нельзя находиться людям. На этой территории всё живое убито радиацией. Но пока живы люди – ликвидаторы самой страшной техногенной аварии в истории человечества, мы обязаны помнить о каждом из них, и быть благодарными за их подвиг.

В память о тех трагических событиях ежегодно во всё мире 26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Согласно подписанному президентом России Федеральному закону от 01.04.2012 №24-ФЗ, официально эта дата называется «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф». В этот день мы вспоминаем людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Мы благодарим за подвиг тех жителей Якутии и Нерюнгринского района, которые 35 лет назад первыми приняли на себя удар радиации в тот роковой день, кто получил тяжелые травмы и ушел из жизни в последующие после трагедии годы. Будучи в 1986 году еще молодыми ребятами, они по первому зову прибыли ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, став участниками уникальной спасательной операции. Объединившие их страшные события потребовали проявления лучших человеческих качеств – самоотверженности, смелости, чувства долга и чести. Ликвидация аварии потребовала много сил и здоровья от каждого из этих людей.

В Нерюнгринском районе создана общественная организация участников ликвидации аварии на ЧАЭС, которую возглавляет Валерий Рига. С каждый годом «чернобыльцев» рядом с нами становится меньше, но мы помним каждого из них.

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Накануне юбилейной даты в Нерюнгринской районной администрации чествовали героев Чернобыля. Юбилейной медалью «35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» награждены Валерий Рига, Александр Афонина, Тадеуш Мацкевич, Евгений Пашинин, Сергей Сабельников. Почетными грамотами главы района — Николай Есипенко и Александр Иванов, благодарственными письмами — Тимур Багдасаров, Петр Баранов, Сергей Эманоил. Почётными Грамотами главы города – Сергей Снытюк, Сергей Стяжкин, Анатолий Жданов, Сергей Ивасенко, Лев Евдокимов. Памятным знаком «Ветеран Чернобыля. 35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС» награждены Лев Евдокимов. Андрей Печенкин, Сергей Снытюк, Наталия Зотова.

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Дорогие друзья!

Чернобыль навсегда остается нашей болью и нашей благодарностью героям-ликвидаторам. Подвиг «чернобыльцев» — пример мужества, самоотверженности, гражданской ответственности, профессионализма и верности своему долгу. Мы помним тех, кто защитил мир от ядерной катастрофы.

В этот юбилейный день от лица всех нерюнгринцев желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чистого и мирного неба над головой!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Республики Саха (Якутия)