Александр Кошуков — «Человек на своём месте»

7 декабря исполняется 44 года народному депутату Якутии от Нерюнгринского района Александру Андреевичу Кошукову.

Это один из самых известных жителей Нерюнгринского района, из тех людей, про которых говорят: «Человек на своем месте». Коренной якутянин и нерюнгринец, Александр Кошуков родился 1976 года в Якутске, и уже в двухлетнем возрасте с родителями переехал в Нерюнгри.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Семья – это то, с чего начинается человек, формируется как личность. Дед и бабушка по маминой линии – ветераны угольной промышленности, заслуженные горняки Якутии Николай Григорьевич и Вера Александровна Шаврины – живут в Кангалассах (поселок под Якутском) с 1955 года. Дед Александра Кошукова по отцовской линии — Почетный гражданин Тевризского района Омской области, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Орденов Славы и Отечественной войны, Отличник народного просвещения СССР и РСФСР Константин Петрович Кошуков (1925 — 2001). Его имя носит Тевризский историко-краеведческий музей, основный Константином Кошуковым. Супруга Константина Петровича – Александра, в её честь назвали и внука – будущего народного депутата Якутии и также основателя исторического музея – в Нерюнгри.

К сегодняшнему дню Александр Кошуков собрал в Нерюнгри более пяти тысячи экспонатов. Сам он скромно называет свое уникальное собрание экспонатов «коллекцией», но на самом деле это самый настоящий исторический музей.

Родители Александра Кошукова — Галина Николаевна и Андрей Константинович – профессиональные строители, в 1978 году приехали строить Нерюнгри, и город стал для них родным.

Александр Кошуков женат, у него трое сыновей и дочь. Старший сын Кирилл окончил Омский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», вернулся жить и работать в родной Нерюнгри. Второй сын Никита учится в школе №2 Нерюнгри. Младшему сыну Илье четыре года, дочери Анне – один год.

РОДНОЙ ГОРОД

Вся жизнь Александра Кошукова связана с родным Нерюнгринском районом. Здесь он окончил среднюю школу №3, затем — Санкт-Петербургский университет по специальности «Юриспруденция». После окончания университета организовал в Нерюнгри свое дело в сфере оптовых поставок и розничной торговли строительных материалов.

Активного и образованного молодого человека быстро заметили горожане, которые уже в 2005 году избрали 29-летнего Александра Кошукова в состав Нерюнгринского городского Совета. В том созыве он работал заместителем председателя депутатской комиссии по ЖКХ. В 2008-м Александр Кошуков был избран депутатом Нерюнгринского районного совета II созыва, где работал заместителем председателя двух комиссий: по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности и комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности.

В сентябре 2013 года Александр Андреевич Кошуков был избран жителями Нерюнгринского района народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва по избирательному округу №18. Все эти годы его работа у всех на виду, и нерюнгринцы прекрасно видят, что не ошиблись в своем выборе.

В сентябре 2018 года жители Нерюнгринского района уверенно подтвердили свой выбор, повторно избрав Александра Кошукова своим народным депутатом.

ВСЁ ДЕЛАТЬ ХОРОШО

Главные черты Александра Кошукова как человека – ответственность и основательность. Все, над чем он работает, Кошуков старается делать очень хорошо, максимально отдавая себя любому делу. С огромной серьезностью и ответственностью относится и к депутатской работе.

Первое, что уже в 2013 году отладил в своей депутатской работе Александр Кошуков — создал условия для приема обращений граждан. Через два месяца после выборов во всех населенных пунктах Нерюнгринского района заработали общественные приемные, куда обращаются граждане по всем волнующим вопросам.

В Ил Тумэне народный депутат от Нерюнгринского района работает в постоянных комитетах по государственному строительству и законодательству и по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. За восемь лет в парламенте он инициировал десятки законов, которые у всех на слуху, они действуют, работают и приносят большую пользу всем жителям республики.

Из 76-ти народных избранников Александр Кошуков занимает 12-е место по эффективности работы в Ил Тумэне, входя в группу «самых высокоэффективных депутатов».

«Считаю, в депутатской работе нашел свое призвание. Решение по каждой проблеме граждан принимаю, прежде всего, сердцем», — признается Александр Кошуков.

При этом в парламенте Александр Кошуков работает на не освобожденной основе, то есть никакой зарплаты за это он не получает. Это общественная работа, которая заставляет его решать проблемы нерюнгринцев, отстаивать интересы жителей Нерюнгринского района на республиканском уровне. Как неравнодушный человек, он не может иначе, не может не помогать людям и делает всё, от него зависящее, именно для людей.

ПАТРИОТ

Александр Кошуков – настоящий патриот своего родного края. Дело не только в любви к истории, в создании музея, той обширной общественной деятельности на пользу жителей родного района, но и в его твёрдой жизненной позиции.

«Вся моя жизнь неразрывно связана с нашим городом и районом. Мои родители когда-то приехали строить Нерюнгри и, построив новый город, остались здесь навсегда. Здесь родились и живут мои дети. Я искренне согласен с пословицей «Где родился, там и пригодился». Верю в то, что для большинства моих земляков наш район останется тем местом, которое навсегда связывает наше прошлое, настоящее и будущее», — говорит Александр Кошуков.

В день рождения от всей души желаем народному депутату, патриоту, создателю музея, яркому, доброму и скромному человеку крепкого здоровья и человеческого счастья, успехов в общественной работе, всего самого доброго и светлого в жизни, мирного неба и счастья всем родным и близким!