Александр Кошуков: Большой Хатыми – поселок с уникальным прошлым и большим будущим

8 апреля в ДК «Юбилейный» села Большой Хатыми состоялся праздник, посвященный Дню Геолога. Ветераны геологии, жители села встретились по нашему предложению, чтобы вместе провести этот знаменательный день, посмотреть концерт с участием вокальной группы из Чульмана «Костер на снегу», ансамбля «Фаворит», танцевальной группы, поговорить за чашкой чая о сегодняшней жизни и будущем родного села.



В истории Большого Хатыми День Геолога является особым праздником. Его значение связано с уникальными открытиями якутских самоцветов, горного хрусталя, чароита и других полудрагоценных камней, обработкой которых занималось ГГПП «Востокварцсамоцветы». У Большого Хатыми большая и интересная, почти столетняя, история, а его будущее вызывает огромные надежды и пристальное внимание многих людей, даже за пределами Нерюнгринского района.

Среди гостей нашего праздника были такие известные ветераны геологии и бывшие работники ГГПП «Востоккварцсамоцветы» как Игорь Васильевич Климов, Светлана Евгеньевна Лескова, Сагит Габидулович Сигабатулин, Ольга Дмитриевна Вахитова, Любовь Иннокентьевна Парфенова, Сергей Иванович Присяжный и многие другие. Видеть замечательных ветеранов, жителей Большого Хатыми, общаться с ними было очень приятно, ведь они – живая история и своего родного села, и всего Нерюнгринского района.

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Большой Хатыми – ровесник Чульмана и Иенгры. Впервые слово «Хатыми» в официальных документах было упомянуто в 1926 году.

В связи с открытием в 1923 году золота на Алдане, было принято решение о строительстве грунтовой дороги от Большого Невера через Алдан (Незаметный) до Укулана протяженностью 736 км. Летом 1925 года началось строительство АЯМа с конечной целью — довести ее до Якутска. Управление стройки образовало пять дорожно-строительных участков: Большой Невер – Якут, Якут — Хатыми, Хатыми – Незаметный — Томмот, Томмот — Якутск. На этих участках были построены первые дома. По всей трассе через каждые 40 км ставились дорожные будки. В 1926 году появились первые дома и вспомогательные здания в селе Хатыми.

В перевозке грузов от Большого Невера до Незаметного использовали лошадей, оленей и даже верблюдов из Монголии. Об этом свидетельствую фотографии, собранные в нашем музее «Мир времени». В перевозке грузов участвовали многие эвенки из Тимптонского района.

В начале 1926 года для организованного привлечения эвенков к перевозкам, по инициативе местного Совета был создан Тимптонский тунгусский кооператив «Буяга». Кооператив имел магазины в Чульмане, Хатыми, Сутаме и Нагорном. В 1927 году «Буяга» заключил договор с Управлением стройки АЯМ о снабжении рабочих магистрали товаропродуктами на участке Нагорный — Хатыми (с центром в поселке Хатыми).

В 1927 году в Хатыми открылся первый медицинский пункт, был назначен уполномоченный, который работал на правах поселкового совета. В том же 1927 году в бассейнах рек Эрча и Хатыми начала работу геологическая экспедиция, возглавляемая В.И.Серпуховым. Она установила геологическое сходство исследованного района с Центральным Алданом и наметила для дальнейшей разведки ряд золотоносных площадей в верховье рек Хатыми, Леглиер, Тит, Эрча, по рекам Дес, Кенненай и Аянах. Геологическая кспедиция обеспечивалась продовольствием в поселке Хатыми.

В Тимптонском районе, центром которого был поселок Нагорный, были образованы сельские Советы: Нагорнинский, Кабактинский, Алгаминский, Беллетский с центром в поселке Хатыми, Дельметский и Золотинский (ныне – Иенгра)

Беллетский сельский Совет был образован 20 мая 1931 года. Председателями Беллетского сельского Совета в Хатыми в разные годы были: Кондаков Иван Иванович, Енохов Петр Петрович, Степанов Алексей Васильевич, Михайлов Андрей Федорович.

В 1936 году в Хатыми был создан колхоз (туземная артель) «Новая жизнь». В колхозе разводили коров, оленей, сажали овощи (капусту, огурцы, лук, редис) в специальных грядках с высоким каркасом-срубом из бревен. В колхозе было большое оленеводческое стадо — до четырех тысяч оленей. Лошадей держали для подвозки грузов в колхозном хозяйстве. В конце 40-х годов колхоз был перебазирован в поселок Чульман

После открытия месторождений горного хрусталя, в конце 1939 года Хатыми стал главной перевалочной базой на дороге. Все грузы теперь сосредотачивались в Хатыми.

Тем временем, геологи продолжали открывать новые месторождения в районе Большого Хатыми. На месторождениях горного хрусталя была сделана пробная добыча пьезокварца. С этой задачей успешно справился геолог С.М.Пашков. Поиски и разведка продолжались даже в годы Великой Отечественной войны. Проведенные работы позволили дать заключение о перспективности Южной Якутии в выявлении здесь крупных промышленных месторождений горного хрусталя. Для решения этой задачи, для обнаружения новых промышленных месторождений 12 марта 1942 года Нимгерская экспедиция была преобразована в Алданскую промышленно-разведочную экспедицию. В том же 1942 году Алданская экспедиция начала строить свои дома на левом берегу реки Хатыми. Были построены мехмастерские, гараж, контора управления, склады, почта, магазины, два шестиквартирных дома, общежитие для рабочих.

1 декабря 1953 года была создана Восточно- Сибирская геологоразведочная экспедиция с центром в Золотинке. 23 декабря 1958 году Алданская экспедиция была реорганизована в Алданскую группу партий и присоединена к Восточно-Сибирской экспедиции.

В 1962 году геологи открыли горный хрусталь на ключе Перекатный. В 1963 году началось строительство нового села Хатыми. Середина 60-х годов стала расцветом строительства села под руководством начальника экспедиции «Востоккварцсамоцветы», Михаила Яковлевича Харина. За эти годы построены новые двухэтажные дома со всеми коммунальными услугами, здания соцкультбыта, клуб, магазины, пекарня, столовая, спортивный зал, амбулатория, детские сады, школа. М.Я. Харин возглавлял экспедицию «Востоккварцсамоцветы» в течение 25 лет, а в 1980 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Нерюнгри».

В 70-е годы в Большом Хатыми было создано камнерезное производство, родоначальником которого стал главный инженер «Востоккварцсамоцветов» Анвар Айсяевич Юсипов. Знаменитым художником-камнерезом стал В.Н. Балелин – заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). Первые самодельные станки для обработки самоцветов смастерил Геннадий Никитович Вещагин. Им была создана линия пор изготовлению шариков для бус, линия галтовки, станки по производству кабошонов, огранки хромдиопсида, распиловки камня.

Сегодня село Большой Хатыми административно относится к муниципальному образованию «поселок Чульман». Некоторые жители по программе переселения из ветхого и аварийного жилья переехали в Чульман. Но и в самом селе тоже строится новый многоквартирный дом. Как показал наш вечер в честь Дня Геолога, многие жители и сегодня не хотят уезжать из родного села: прекрасная природа, возможности для рыбалки и отдыха.

У Большого Хатыми есть реальные перспективы промышленного развития. Хатыми — ближайший населенный пункт от крупнейшего месторождения железных руд «Таежное». Уже сегодня здесь активно работает «Якутская рудная компания». Это новый резидент ТОР «Южная Якутия», созданный в декабре 2021 года, который занимается железной рудой.

Мы благодарны жителям Большого Хатыми, которые откликнулись на наше приглашение вместе отметить День Геолога, поделиться воспоминаниями и своими пожеланиями на будущее. Особая благодарность – организаторам культурной программы нашего вечера и художественному руководителю ДК «Юбилейный» Надежде Богдановной Абанькиной. Всем огромное спасибо!

Александр Кошуков, народный депутат Якутии.