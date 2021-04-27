Александр Кошуков: 27 апреля – особая дата в истории Якутии

В этот день наша республика отмечает сразу два знаковых события — День образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики в 1922 году и день принятия Конституции Республики Саха (Якутия) в 1992 году.

Свою государственность и статус республики Якутия приобрела в 1922 году. Предпосылкой для этого исторического факта огромного значения стал расцвет якутской национальной интеллигенции. Имена Платона Ойунского, Максима Аммосова, Исидора Барахова и их соратников навсегда вошли в историю Якутии. Ровно через год, 27 апреля 2022 года, мы будем отмечать 100-летие нашей республики.

Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явился советский государственный и партийный деятель Максим Аммосов. Именно он поставил вопрос об образовании Якутской АССР перед Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. На основании доклада Аммосова областное партийное собрание в 1921 году приняло резолюцию об осуществлении автономии. Идея об образовании автономной республики была поддержана и на первом съезде революционных комитетов Якутии в октябре 1921 года. Там же было вынесено постановление о проведении выборов в Советы. Государственно-правовое оформление автономной республики завершилось постановлением Президиума ВЦИК от 27 апреля 1922 году. В июне 1922 года было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Ойунским.

Первая Конституция ЯАССР была утверждена в марте 1937 года. Ее проект был выработан на основе текста Конституции СССР и РСФСР. Она узаконила в качестве высшего органа государственной власти Верховный Совет Якутской АССР, избираемый всеми гражданами республики на четыре года.

В октябре 1991 года наша республика получила современное название – Республика Саха (Якутия). 27 апреля 1992 года в силу вступила Конституция Республики Саха (Якутия), принятая Верховным Советом республики 4 апреля. В этот же день 27 апреля был объявлен Днем Республики и выходным днём.

В нашем музее «Мир времени» мы более четверти века собираем и бережно храним экспонаты, посвященные многовековой истории нашей любимой республики. Самые древние экспонаты — череп мамонта и шерстистого носорога, сохранившиеся в вечной мерзлоте, кости мамонта, его позвонок, зуб весом два килограмма. На территории Алданского района найден скифский котёл, которому около трех тысяч лет, он тоже в нашем музее. Наличие этих предметов доказывает, что у Якутии очень древняя история, и жизнь людей здесь измеряется тысячелетиями! Орудия труда каменного и бронзового века, предметы обихода. Более поздние экспонаты – царские сибирские монеты, имевшие обращение в XIX веке только в Сибири и на Дальнем Востоке. Боевой батас XVIII века — национальное старинное холодное оружие в виде большого ножа, насаженного на длинную рукоятку — принадлежал якутскому князцу Яковлеву из Намского наслега. Среди других экспонатов — серебряный пояс и национальный якутский ремень, изготовленный в 1878 году. Якутский самострел и макеты другого старинного национального оружия. Якутское национальное седло и другие предметы, которые многое могут рассказать об истории нашей земли.

Российская империя прирастала землями постепенно. Якутия вошла в состав Российского государства в 1632 году — второй среди нынешних республик РФ (после Удмуртии, которая стала частью России с 1552 года). Вхождение Якутии в состав России стало судьбоносным историческим решением, определившим дальнейший путь развития уникального во всех отношениях северного региона. Сегодня на древней земле Олонхо в мире и согласии проживают представители 129 народов.

В будущем году мы будем отмечать также 390-летие вхождения Якутии в состав России. Экспонаты, посвященные юбилейным датам вхождения Якутии в состав Российского государства, в музее «Мир времени» занимают особый раздел.

Это, например, выпущенная в 1957 году монета с русским казаком и якутским охотником, словами «В память 325-летия вхождения Якутии в состав России», гербом РСФСР и строчкой из советского гимна на обороте: «Навеки сплотила Великая Русь». Это очень редкая монета – в 1957 году Ленинградский монетный двор выпустил всего 130 экземпляров. В 1972 году Ленинградский монетный двор выпустил настольную медаль «50 лет ЯАССР». Другая медаль выпущена в 1982 году. На одной ее стороне изображены серп и молот, стилизованный профиль алмаза, даты 1632 – 1982 и названия республик – РСФСР – ЯАССР. На другой стороне – стоящие рядом русский казак и якутский охотник с бумажным свитком договора и надписью «350 лет вхождения Якутии в состав России».

Юбилейным датам посвящены не только монеты. Вот, например, огромнейший, чуть и не с человека ростом, блестящий самовар – тоже «юбилейный», изготовленный в 1957 году! Прямо на его «фасаде», над большим краном, выбиты слова: «325 лет вхождения Якутии в состав Российского государства». «Ровесник» самовара — сервиз столовой посуды, с теми же словами — «325 лет вхождения Якутии в состав России».

Расписанный вручную кувшин с теми же датами «325 лет. 1632 — 1957». Якутский нож с датой «350 лет», обозначенной на ручке ножа. Стальное лезвие, а ручка и ножны выполнены из уникального якутского материала — кости.

Чорон «Герои гражданской войны» изготовлен в 70-е годы ХХ века выдающимся якутским косторезом Терентием Васильевичем Аммосовым (1912 – 1988). Существует всего два экземпляра — из мамонтового бивня и в керамическом исполнении. Его высота – 21,5 см, диаметр – 13 см. Обычно чорон — национальный ритуальный сосуд для питья кумыса — изготавливался из дерева. Своим произведением, сделанным из единого блока мамонтовой кости, мастер-косторез демонстрирует возможность использования древней формы и орнаментов в искусстве нового советского времени. Работы Т.В.Аммосова находятся в Национальном художественном музее РС(Я), в Государственном музейно-выставочном центре РосИЗО, в дирекции выставок Худфонда РФ и в нашем музее «Мир времени».

Сувенир «50 лет ЯАССР» посвящен юбилею 1972 года. Раритетные сигареты 1982 года выпуска «Якутия» подписаны «60 лет Якутской АССР». Кончено, они предназначены не для курения, а для того, чтобы напомнить всем о знаменательной дате – Якутия в составе России.

Первые годы Якутской республики показаны в редких фотографиях, которые собрал уникальный фотоальбом 1928 года, собравший 139 уникальных фотографий периода становления советской власти в Якутии. Здесь есть уникальные фотографии — Исидора Барахова и Максима Аммосова, воспроизведенные потом во многих других изданиях, фото представителей народностей, населяющих Якутию, партактива республики, депутатов первого всетуземного съезда ЯАССР.

Сегодня в музее «Мир времени» собрано более ста знамен советской эпохи. У каждого знамени — своя уникальная история. Мы старается сохранить для следующих поколения в первую очередь раритеты, связанные с историей Якутии. Например, темно-багровое знамя с надписью «Якутский горком КПСС и исполком горсовета — победителю в социалистическом соревновании» мы нашли на московской барахолке, но теперь оно дома. Знамя с надписью «Нерюнгринский городской совет депутатов» и вышитым гербом РСФСР.

Еще одно переходящее Красное знамя – 1972 года. Вверху золотым шитьем выполнены слова «Якутский обком КПСС, Совет министров ЯАССР и ЯОСПС». Внизу, под гербом – «Победителю в социалистическом соревновании между предприятиями в честь 50-летия ЯАССР». Знамя сменило много передовых коллективов, пока не было списано за ненадобностью, после чего нашло достойное место и начало вторую жизнь в нашем музее. Другой экспонат датируется концом 70-х годов, когда строился город Нерюнгри. На нем надпись: «Нерюнгринский горком КПСС. Городской совет народных депутатов. Горком ВЛКСМ».

Мы собрали уникальный архив выдающегося, но до сих пор мало изученного исторического деятеля – Козьмы Егоровича Андреевича (1892 — 1964), близкого друга и соратника Аммосова и Ойунского. Смогли найти его портрет, фотографию училища, в котором он учился, совместные фотографии с Аммосовым и другими соратниками, кружок юных социал-демократов, в который входили будущие основатели Якутской республики, и другие уникальные документы. По этим документам исследуем жизнь и биографию соратника Максима Аммосова.

Особый раздел нашего музея – старинные книги, посвященные Якутии, имеющие не только библиографическую, но и огромную познавательную ценность. «Записки императорской Академии наук» 1894 года издания, их автор — барон, русский путешественник Гергард Людвигович Майдель (1835—1894). В 1868-1870 годах по заданию Восточно-Сибирского отдела Географического общества Г.Майдель вместе с топографом П. Афанасьевым и астрономом К. Нейманом совершил путешествие по Чукотке и Якутии. Экспедиция собрала обширные сведения о населении и природе нашего края и составила топографический очерк. В книге собраны уникальные описания таких городов и городов и селений, как Якутск, Среднеколымск, Марково, Гижигинск, Нижнеколымск. Другая уникальная дореволюционная книга — «Путешествие мисс Марсден в Якутскую область и посещение ею прокаженных», издана в 1892 году. Её автор — Кэт Марсден, член Королевского географического общества, мировую известность которой принесло её путешествие через всю Сибирь к прокажённым Якутии в 1891-1892 годах. Сборник 1925 года «Якутские пословицы и поговорки», написанный Алексеем Кулаковским. Книги Глафиры Василевич – выдающегося ученого-тунгусоведа, известного всем нерюнгринцам, особенно жителям Иенгры, чье имя носит школа в этом селе. В нашем историческом музее «Мир времени» мы постарались найти и сохранить многие книжные раритеты, связанные с возникновением и развитием якутской письменности языка. Нам удалось собрать все тома «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарского, который издавался с 1907 по 1930 год. Это самый полный словарь якутского языка, который содержит множество этнографических комментариев и примеров из фольклора. У нас хранится очень редкая книга академика П.В. Виттенбурга «Якутия. Сборник статей» 1927 года издания. В нашем музее хранится нарисованная от руки карта Якутии с обозначением каждого аласа, и кому он принадлежал. Изданная в 1937 году книга Г.В. Ксенофонтова «Ураангхай-Сахалар» — очерки по древней истории якутов.

Среди последних по времени приобретений нашего музея, посвященных Якутии – фотографии 20-30-х годов ХХ века, рассказывающие о становлении золотодобывающей промышленности в Алдане. Один из героев на фото — Кронид Сократович Хускивадзе (1886 — 1955), человек очень необычной судьбы. Происходивший из старинного осетинского дворянского рода, летом 1919 года он служил поручиком в белых войсках Восточного фронта армии Колчака. Но уже с 1921 года стал советским служащим, сотрудником органов государственной безопасности, председателем Чрезвычайной комиссии и членом ВКП(б). В 1925 году стал председателем правления «Всекохотсоюза» (Всесоюзный кооперативный охотничий союз) и одним из редакторов журнала «Охотник». В 1933 году — назначен руководителем специальной бригады Главного управления по цветным металлам, золоту и платине ВСНХ СССР («Главзолото»). До 1955 работал в Главном управления золото-платиновой промышленности «Главзолото», в том числе на Алдане.

Добавлю, что любой желающий может попасть в наш музей «Мир времени», предварительно записавшись по телефону 8-924-862-07-11, и соблюдая действующие на момент посещения санитарные правила. Посещение музея бесплатное.

Дорогие земляки, нерюнгринцы, все жители нашей республики! Сегодня мы отмечаем большой праздник – День Республики Саха (Якутия). Пусть наша многонациональная республика, сохраняя единство и солидарность, уверенно продолжает движение вперед, по пути развития и процветания. Настоящее и будущее нашей республики, как и всей большой России, зависит от добросовестного труда и гражданской ответственности каждого из нас, нашего общего стремления постоянно творить добро и делать жизнь людей лучше.

Желаю вам здоровья и счастья, любви и мира, благополучия и процветания, успехов в труде и в учебе, радости и оптимизма! С праздником, дорогие якутяне! Уруй айхал!

Александр КОШУКОВ, краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Республики Саха (Якутия).