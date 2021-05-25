Александр Ким-Кимэн поразил якутян?

Председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн подписал недавно документ, в котором он перечислил все блага которые он получит за свой уход с должности председателя КС РС(Я).

Александру Ким-Кимэну дадут ежемесячное пожизненное содержание в размере 85% от его зарплаты председателя КС РС(Я). Также ему выплатят довольно крупное выходное пособие и сохранят как звание судьи, так и гарантии личной неприкосновенности.