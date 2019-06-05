Александр Ким-Кимэн объяснил, откуда у него 6 земельных участков

Председатель Конституционного суда Якутии сообщил, что участки находятся в пригороде и не оснащены необходимой инфраструктурой.

По словам Ким-Кимэна, два участка, один из которых достался по наследству от матери, находятся в селе Техтюр Хангаласского улуса. Третий земельный участок также расположен на территории этого улуса. Остальные участки Ким-Кимэн купил в 2011 году из земель, которые принадлежали совхозу «Хатасский». Председатель суда говорит, что к этим участкам не подведены свет, газ и вода.

Кроме происхождения имущества, Александр Ким-Кимэн пояснил полученный годовой доход. Он сообщил, что из суммы 4,5 млн рублей заработная плата — 3,5 млн, доход от научной и педагогической деятельности — 704,4 тысячи, проценты от вкладов — 1351, пенсия и пособие — 336 тысяч рублей.

Квартиру в индивидуальном владении председатель суда получил в наследство от отца в 2008 году. Она находится в Борисовке-3, отметил Александр Ким-Кимэн.