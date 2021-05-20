Александр Ким-Кимэн на «радужном» круглом столе

19 мая 2021 года в режиме видео-конференц-связи состоялось 82-е заседание Общественно-консультативного Круглого стола «Кустук» (Радуга) на тему: «Конституционная реформа как новый этап развития Республики Саха (Якутия) в составе Российской Федерации», на котором приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, юридическая общественность, профсоюзные лидеры и студенты учебных заведений. Модератором Круглого стола традиционно выступил Председатель ЯРО Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Александр Ким-Кимэн.

Открывая круглый стол, Александр Ким-Кимэн отметил то, что в этом году Круглому столу «Кустук» («Радуга») исполнилось 25 лет. На протяжении четверти века на нем выступали политики федерального уровня, а также видные государственные и общественные деятели республики как Вениамин Федорович Яковлев, Владимир Николаевич Плигин, Борис Яковлевич Полонский, Александра Яковлевна Овчинникова, Евдокия Николаевна Горохова, Люлия Николаевна Григорьева, Афанасий Петрович Илларионов, Егор Михайлович Ларионов, Зоя Афанасьевна Корнилова, Вячеслав Анатольевич Штыров, Василий Михайлович Власов, Ньургун Семенович Тимофеев и др. и общественностью республики были обсуждены важнейшие вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Он также подчеркнул, что сегодняшняя тема круглого стола является важной, исходя из того, что проект конституционного закона РС(Я) инициированный Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» разработан в целях совершенствования республиканского законодательства в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

15 января 2020 г. Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ были предложены поправки к Конституции России, которые были приняты в качестве Закона о поправке от 14.03.2020 ФКЗ № 1 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (206 изменений). Поправки были вынесены на предусмотренное этим законом общероссийское голосование, и по его итогам 3 июля 2020 года Президент Владимир Путин подписал Указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», который предусматривал их вступление в силу 4 июля 2020 года. В этой связи в субъектах РФ в настоящее время проводится работа по совершенствованию конституционного (уставного) законодательства.

С основным докладом на круглом столе выступила Руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Романова, которая подробно рассказала про конституционную инициативу Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, которая 30 апреля 2021г. была внесена в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я). Она отметила, что проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» был разработан в целях совершенствования республиканского законодательства в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». «Проектом конституционного закона Республики Саха (Якутия) предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление в Конституции (Основном законе) Республики Саха (Якутия) гарантий, связанных с социальными правами граждан, вопросами семьи и детства, образования и здравоохранения. В целях наиболее эффективного осуществления предусмотренных законодательством полномочий предлагается включить в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) положения о единой системе публичной власти в Российской Федерации, в которую входят органы местного самоуправления и органы государственной власти», — подчеркнула она.

Так, данным проектом конституционного закона предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление в Конституции (Основном законе) РС(Я) гарантий, связанных с социальными правами граждан, вопросами семьи и детства, образования и здравоохранения. Также в целях наиболее эффективного осуществления предусмотренных законодательством полномочий предлагается включить в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) положения о единой системе публичной власти в Российской Федерации, в которую входят органы местного самоуправления и органы государственной власти.

Пунктом 1 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается часть 1 статьи 11 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) дополнить положениями о том, что отцовство находится под защитой государства и государство создает систему гарантий защиты и охраны здоровья отца. Данные изменения предлагается внести в соответствии с положениями пункта «ж.1» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесена защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Пунктом 2 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) в соответствии с частью 4 статьи 67.1 и пунктом «ж.1» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) статьей 11.1 устанавливающей, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а также указывающей обязанности государства в части создания условий, способствующих всестороннему развитию и воспитанию детей, и обязанности в отношении детей, оставшихся без попечения.

Пункт 3 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия), дополняющий статью 13 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) частью 3.1 о гарантиях сбалансированности прав и обязанностей граждан и защиты достоинств граждан, направлен на приведение в соответствие со статьей 75.1 Конституции Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) часть 1 статьи 18 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) предлагается в соответствии с частью 5 статьи 75 Конституции Российской Федерации дополнить абзацем, устанавливающим, что каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. За работу в районах Крайнего Севера к минимальному размеру оплаты труда, установленному на федеральном уровне, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки.

Пунктом 5 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается часть 1 статьи 32 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) в соответствии с частью 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации дополнить абзацем, что в Республике Саха (Якутия) культура является уникальным наследием ее многонационального народа.

Пунктом 6 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) пункты 10, 11 статьи 38 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) предлагается привести в соответствие с пунктами «д», «е», «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, уточнив вопросы, отнесенные к ведению Республики Саха (Якутия), в частности:

— отнести вопросы управления «сельским хозяйством» вместо закрепленного понятия «агропромышленный комплекс»,

— пункт 11 предлагается изложить в новой редакции, уточнив вопросы ведения Республики Саха (Якутия): предусмотреть включение вопросов управления системой воспитания, образования, науки, культуры взамен закрепленных вопросов управления системой народного образования, культурными и научными организациями и учреждениями Республики Саха (Якутия), дополнительно включить вопросы управления молодежной политикой, социальной защитой, предусматривается расширение вопросов системы здравоохранения с включением вопросов обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Пунктом 7 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) в соответствии со статьей 75.1 Конституции Российской Федерации предлагается установить, что государство обязано создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества.

Пунктом 8 и 15 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предлагается в систему органов государственной власти Республики Саха (Якутия) включить Правительство Республики Саха (Якутия), определить его высшим исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), подконтрольным и подотчетным Главе Республики Саха (Якутия). Статус, полномочия и состав Правительства Республики Саха (Якутия) определяются конституционным законом.

Статью 53 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) предлагается дополнить частью 3, предусмотрев, что наименования высшего должностного лица Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) и Ил Дархан Республики Саха (Якутия) равнозначны.

Пунктом 12 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается часть 3 признать утратившей силу во взаимосвязи с изменениями, предлагаемыми пунктом 8 статьи 1.

Подпунктами «а», «в», «д» пункта 9, пунктами 10, 11, 13, подпунктами «б», «г» пункта 14, пунктами 16, 17 и 21 статьи 1 проекта конституционного закона предлагается в соответствии с частью 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации и статьей 5 Федерального конституционного закона от 08 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» исключить положения о Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и установить нормы, регулирующие положения по Конституционному совету Республики Саха (Якутия).

Подпунктом «д» пункта 9 статьи 1 проекта конституционного закона предлагается установить, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) утверждает кандидатуры председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия), его заместителя и аудиторов Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

В соответствии с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» подпунктом «б» пункта 9 и подпунктом «а» пункта 14 статьи 1 проекта конституционного закона предлагается уточнить, что Главой Республики Саха (Якутия) вносится в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) для утверждения Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Подпунктом «г» пункта 9, подпунктами «в», «г» пункта 14 и пунктом 18 статьи 1 проекта конституционного закона в соответствии с подпунктом «е.1» статьи 83 и частью 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации предлагается исключить из статей 56 и 72 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) нормы о согласовании кандидатуры на должность Прокурора Республики Саха (Якутия), а также признать утратившей силу статью 91 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

Пунктом 19 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) в соответствии с положениями части 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации предлагается установить в статье 97 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации.

Пунктом 20 статьи 1 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) в соответствии с положениями статьи 133 Конституции Российской Федерации предлагается в части 1 статьи 101 включить нормы о выполнении органами местного самоуправления публичных функций во взаимодействии с органами государственной власти.

С содокладами выступили Председатель Постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев и Первый Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Председатель Научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Саха (Якутия), доктор юридических наук, профессор Дмитрий Миронов.

Алексей Еремеев рассказал о том, какая работа была проведена, чтобы эта конституционная инициатива была внесена в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). «В республике работа началась в 2020 году после выхода Распоряжения Главы республики Айсена Николаева о создании рабочей группы под руководством Афанасия Владимирова, Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия). Данная работа проводилась в течении 4,5 месяцев. И к ноябрю 2020-го года работа по сути была завершена», — отметил он.

Алексей Еремеев подчеркнул, что перед законодателем оставались нерешённые вопросы еще с 2002 года. «Это, например, по статусу Правительства республики, вопросы по полномочиям Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в части утверждения государственных программ, которые имеются в нынешней редакции Конституции (Основного закона) республики. Также вопрос, который мы пока не рассматриваем, но тем не менее стоит на повестке дня – это переход на принцип формирования профессионального парламента — Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики в соответствии с целями, обозначенными в Послании Главы республики Айсена Николаева в декабре 2020 года», — отметил он. На сегодняшний день в рамках обсуждения проекта конституционного закона в Государственное Собрание (Ил Тумэн) поступают официальные отзывы от представительных органов муниципальных образований республики, которые будут учитываться при рассмотрении данного проекта в Парламенте РС(Я).

Дмитрий Миронов отметил, что 18 мая т.г. состоялось заседание Общественно-консультативного совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), на котором также был обсужден проект Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)». Он подчеркнул, что конституционный проект проникнут идеей сохранения позиций, которые выдержали испытание временем. «Выдерживаются в частности идея сохранения основ конституционного строя нашей республики. Бережное отношение к механизму власти можно приветствовать – в принципе наша система работает, и поэтому нагромождать этот механизм пока нет надобности», — подчеркнул он.

Также он подробно рассказал о добавленных и изменённых статьях Конституции республики. Он особо подчеркнул, что это не просто приведение в соответствие Конституции республики с положениями Конституции РФ, а это имеет более глубокий правовой смысл. «Речь идёт о том, что в современных условиях место и роль исполнительной власти повышаются. Мне представляется, что в современных условиях исполнительная власть приобщается к идее регулятивной власти. Это очень существенное обстоятельство, ибо это представляет собой оперативное регулирование общественно-экономических отношений», — сказал он.

Затем на круглом столе в адрес докладчиков прозвучали вопросы и выступления участников обсуждения.

Председатель республиканского объединения ветеранов войны и тыла Вильям Иванов задал вопрос Ольге Романовой о том, почему еще не рассмотрены положения конституционной инициативы группы народных депутатов РС(Я) о новом порядке формирования Государственного Собрания (Ил Тумэн) и сколько поступило на рассмотрение Конституционной комиссии РС(Я) предложений от субъектов конституционной инициативы и общественности республики. Ольга Романова рассказала, что в рамках работы Конституционной комиссии были сформированы рабочие подгруппы по блокам вопросов, на которых были проанализированы актуальные и важные вопросы для внесения изменений и дополнений в Конституцию РС(Я). Членами комиссии коллегиально было принято решение разделить вносимые изменения, исходя из их приоритетности, на два этапа и проекта: первый рассматривается в настоящее время в рамках конституционной инициативы Главы РС(Я), а второй будет рассмотрен позже.

Заместитель начальника Контрольно-правового управления муниципального района «Мирнинский район», председатель Мирнинского местного отделения ЯРО Ассоциации юристов России Сергей Андреевский в своем выступлении отметил, что провел собственный анализ вносимых изменений Конституции РС(Я) и подчеркнул, что проделана была большая и важная работа. В частности, он отметил важность новых подходов в определении социально-экономических прав граждан в части закрепления и гарантированности минимального размера оплаты труда.

Старший преподаватель Арктического государственного агротехнологического университета, Руководитель Исполкома ЯРО Ассоциации юристов России Олеся Попова подчеркнула, что в представленном проекте отсутствуют разногласия с Конституцией РФ, что является показателем соответствия Конституции республики федеральному законодательству. Особо она отметила важность закрепления в проекте конституционной инициативы статуса и роли отцовства, что безусловно является повышением статуса отцовства в современном обществе, таким образом, закрепляется равный статус отцовства с материнством, что, по ее мнению, положительно скажется на институте семьи.

Ответственный секретарь Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Аверинский в своем выступлении особо отметил важность внесения в проект конституционной инициативы Главы РС(Я) положений о культуре народов республики, которая является уникальной и обладает особым статусом, учитывая ее объединяющую общественную функцию.

Заведующая кафедрой конституционного и муниципального международного права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, к.ю.н., доцент, член Научно-консультативного совета Конституционной комиссии РС(Я) Альбина Степанова отметила, что совершенствование Конституции РС(Я) – это процесс не только приведения ее в соответствие с Конституцией РФ, а, прежде всего, процесс реагирования конституционного законодателя на реалии современной жизни общества. Также она подчеркнула необходимость выверенной позиции законодателя в вопросе определения роли и статуса Конституционного совета РС(Я) в системе органов государственной власти, с учетом требований федерального законодательства.

Первый Заместитель Главы муниципального района «Нижнеколыский улус», Вице-президент Ассоциации «Сахаада-спорт» Иван Негнюров рассказал об обсуждении проекта конституционного закона общественностью их района, исходя из позиций арктических территорий Республики Саха (Якутия), особо отметив позитивность части 1 статьи 18 Конституции РС(Я), касающейся минимального размера оплаты труда и применения к ним районных коэффициентов и районных надбавок, и статьи 97, касающейся органов местного самоуправления, которая повышает статус муниципальной власти в системе публичной власти, что позитивно скажется на взаимодействии органов республиканской и муниципальной власти.

Вновь избранный Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев рассказал о работе палаты по информированию населения республики о внесенных изменениях в Конституцию РФ и наблюдению за процессом общероссийского голосования. Он подчеркнул позитивность разработанного проекта конституционной инициативы Главы республики и предостерег общественность о наличии фейковых информаций по данному проекту, что может дезориентировать общество и граждан.

Председатель Республиканского комитета профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания РС(Я) Вячеслав Алексеев рассказал о процессе обсуждения в республике изменений Конституции РФ, на основе которой разработаны изменения Конституции РС(Я). Он подчеркнул, что профсоюзы республики поддерживают данный проект, исходя из социальной направленности в части повышения защиты работающих, повышения заработной платы и защищенности человека труда, что является благом для жителей республики.

Директор ГКУ РС(Я) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)», член Совета ЯРО Ассоциации юристов России Алексей Попов поздравил участников круглого стола с днем пионерии и подчеркнул важность социального блока вносимых поправок в Конституцию РС(Я). Он также указал на необходимость правильного регулирования статуса Конституционного совета РС(Я), который приходит на смену Конституционного суда РС(Я), и его конституционных советников. Он также отметил, что, к сожалению, не увидел в проекте положения о профессиональном парламенте в РС(Я) в части конституционного закрепления соотношения количества народных депутатов РС(Я), работающих на постоянной и освобожденной основе.

В завершении круглого стола Александр Ким-Кимэн поблагодарил докладчиков и участников за профессиональное и объективное обсуждение положений конституционной инициативы Главы РС(Я) Айсена Николаева, и еще раз подчеркнул ее общественную значимость накануне 100-летия Якутской АССР, которое широко будет отмечаться общественно значимыми мероприятиями в 2022 году. «Голос народа должен быть услышан. Государство должно иметь хороший закон, чем не иметь его совсем. Уверен, что наша Конституция и в дальнейшем будет работать во благо граждан, развития нашей республики в составе Российской Федерации» — завершил он.