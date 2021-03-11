Александр Карманов — от архаичности до современности

К Международному женскому дню, 6 и 7 марта, Лауреат республиканских конкурсов, артист Национального театра танца республики Александр КАРМАНОВ представил свой первый сольный концерт «С песней улечу вдаль».

Совместно с молодым исполнителем выступили его коллеги — ансамбль якутских инструментов «Кыл Саха» (руководитель Анна ТОМСКАЯ), ансамбль современной музыки «J’OL» (рук. Дмитрий ВИНОКУРОВ), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Василена ШАРИНА и Георгий ЧАҔЫЛХАН.

В программе прозвучали произведения из обширного репертуара Александра якутских, русских, зарубежных авторов, архаичная музыка предков под сопровождение живой музыки национальных инструментов.

Александр рассказал для SakhaLife немного о себе и про свой концерт:

— Я родился в поселке Кутана Алданского района Якутии в 1992 году. В детстве занимался в эвенском народном ансамбле «Биракан», начал петь после переезда в Амгинский район в 2007 году.

В 2015 году поступил в Музыкальный колледж имени Марка Жиркова на отделение изучения национальной культуры. Там же научился профессионально исполнять композиции на хомусе, чабыр5ах, тойук, народные песни.

В 2017 году проходил практику в нашем театре на спектакле «Дети Белого солнца», где меня заметили и пригласили на работу. Так, с 2019 года являюсь артистом Национального Театра Танца имени Сергея Зверева — Кыыл Уола.

Целью моей сольной программы было исполнить музыку от архаичности до современности, представить своим зрителям свой репертуар.