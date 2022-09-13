Александр Иванов: Всем большое спасибо за незабываемые 5 лет службы

Всем большое спасибо за незабываемые 5 лет службы во благо нашего любимого города. Как говорит молодое поколение нашего района, с чем я абсолютно согласен: «Нюрба — центр мира!». Всем всего — всего наилучшего, друзья✊!

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