Александр Иванов поставил вопрос о роспуске Нюрбинской ТИК

В своем телеграм-канале Александр ИВАНОВ, мэр Нюрбы, претендующий на пост главы Нюрбинского улуса, ставит вопрос о роспуске Нюрбинской ТИК.

Ньюсмейкер считает, что Нюрбинская ТИК сливает информацию заинтересованным лицам. Свои доводы он привел на основании искового заявления в суд от кандидата Афанасия ИННОКЕНТЬЕВА, которого назвал техническим. В своем иске кандидат Иннокентьев указал адрес прописки Иванова, по которому тот зарегистрировался только накануне перед подачей уведомления о регистрации. Об этом никто не знал, конечно, кроме паспортного стола и ТИК. Значит, идет слив данных о кандидате, считает Иванов, что запрещено действующим законодательством. Никто не доложен иметь доступа к документам ТИК.

Иванов так же озвучил, что учителям Нюрбинского улуса, поставившим свои подписи в поддержку его выдвижения, стали поступать телефонные звонки. И в этом случае Иванов считает, что утечка информации о персональных данных пошла от Нюрбинской ТИК.

Он заявил о заинтересованности членов ТИК, для которых кандидаты являются прямыми работодателями. В их числе Алена СЫСОЛЯТИНА, работающая юристом на предприятии Алексея ТИХОНОВА, кандидата от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», отметил Иванов.

На основании этих фактов, свидетельствующих по мнению Иванова об утечке информации, кандидат ставит вопрос о роспуске действующей ТИК Нюрбинского улуса. Так же политик считает, что прежний лидер партии Федот ТУМУСОВ монетизировал свой отход от данной политсилы, уступив бразды правления лицам, подконтрольным администрации главы и правительства республики.

Больше информации в телеграм-канале самого политика.