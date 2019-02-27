Александр Хорунов: Ленск заинтересован в более плотной работе с Алмазэргиэнбанком

Глава администрации города Ленска Александр Хорунов считает, что проведение совещания руководителей иногородних структурных подразделений Алмазэргиэнбанка позволит населению и предпринимателям муниципалитета лучше узнать об услугах и финансовых продуктах АЭБ.

«Для всех жителей Ленска огромная польза, что такое масштабное совещание проходит в нашем городе. В прошлом году мы предложили провести мероприятие здесь, так как Алмазэргиэнбанк — крупнейший банк республики и занимает устойчивые позиции на Дальнем Востоке. Программа совещания включает организацию бизнес-форума, в котором примут участие предприниматели, руководители и представители предприятий, а также консультационные встречи с населением. Мы настроены на более плотную деятельность с АЭБ в дальнейшем», — сказал Александр Хорунов на открытии совещания руководителей офисов Алмазэргиэнбанка.

Территориальная сеть Алмазэргиэнбанка за пределами города Якутска представлена 15 дополнительными и 3 операционными офисами и операционной кассой вне кассового узла. Кроме того, есть представительство АЭБ в Москве.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц.