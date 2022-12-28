Александр Горяинов — завороженный потоком…

В энергетической отрасли Александр Васильевич работает 40 лет, 27 из них – на Каскаде Вилюйских ГЭС. Интерес к гидроэнергетике у него зародился в детстве. «Моя первая ГЭС – Новосибирская. Она всего в полутора километрах от родительского дома, и нас, школьников, не раз водили туда на экскурсию. До сих пор помню, как завороженно глядел на бурлящие потоки воды, выходящие с работающей ГЭС», — вспоминает Александр Васильевич.

Эта завороженность действием воды и определила выбор будущей профессии. Александр Горяинов поступил в Новосибирский электротехнический институт на специальность «Электрические станции». Во время учебы образовалась семья Горяиновых. По окончании института молодая чета поехала работать в Узбекистан на Каскад Средне-Чирчикских ГЭС. Там Александр Горяинов отработал 10 лет в электротехнической лаборатории электроцеха, вырос от инженера до заместителя начальника цеха. С наступлением 90-х Горяиновы переехали в Новосибирск и устроились на Новосибирскую ГЭС. А в 1995 году оказались на Севере – в поселке Чернышевский Мирнинского района Якутии, где находится Каскад Вилюйских ГЭС, ставший в их жизни главным.

«Когда я только пришел на предприятие, здесь работали настоящие советские гидроэнергетики с большим стажем и опытом. Чувствовалась их сплоченность в решении производственных задач, чувствовалась и вовлеченность в жизнь посёлка. Чернышевский процветал: устойчиво работала инфраструктура, прекрасные школы, детские сады, замечательная природа», — делится Александр Васильевич впечатлениями первых дней.

На новом месте Александр Горяинов начал работать заместителем начальника электротехнического цеха, а вскоре был назначен его начальником. За годы работы в цехе он приобрел большой опыт монтажа, ремонта и наладки гидроагрегатов, эксплуатации электротехнического и гидросилового оборудования без привлечения подрядных организаций. Александр Васильевич – активный рационализатор, разработал целый ряд предложений, внедрение которых помогло повысить надежность работы основного энергетического оборудования.

В октябре 2012 года Александр Горяинов был назначен заместителем руководителя предприятия, а в феврале 2013-го – директором Каскада Вилюйских ГЭС. Ответственный, требовательный к себе и подчиненным, он добился решения многих производственных задач. Под его руководством на станции внедрены установка устройств противоаварийной автоматики с функциями отключения генераторов, установка устройств автоматического повторного включения с функцией улавливания синхронизма (АПВ УС), установка систем видеонаблюдения на территории КВГЭС, установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР). Ведётся регулярная работа по обновлению и модернизации оборудования, приведению его параметров к современным требованиям. Так, в 2021 году введена СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора). Модернизированы система группового регулирования активной и реактивной мощности (ГРАРМ) для подключения к централизованной системе автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ). Ведётся активная работа по решению вопросов по реконструкции водосброса ГЭС-1 и моста через него.

Несмотря на большую загруженность, Александр Васильевич находит время для общения с молодыми рабочими и специалистами, которым помогает советом, передает опыт и знания, воспитывает в них чувство ответственности и любовь к профессии. Директор не остается равнодушным к проблемам работников и жителей поселка Чернышевский. Активно участвует в общественной жизни, пользуется заслуженным авторитетом.

На протяжении долгих лет Александр Горяинов вносит существенный вклад в обеспечение надежной работы КВГЭС. За высокие производственные показатели имеет звания «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный работник энергосистем Востока». В год 60-летия образования Якутскэнерго директору КВГЭС присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия)». Поздравляем Александра Васильевича с высокой наградой!