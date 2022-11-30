30.11.2022
18:13
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Судебная хроника

Александр Габышев: суд отказал в жалобе защиты

Судья Приморского краевого суда Марина Сажнева отказала в удовлетворении жалоб защиты на продление принудительного лечения шамана Александра Габышева в уссурийской больнице спецтипа, сообщает тгк Пряник Хаус

  • в удовлетворении ходатайства о проведении психиатрической экспертизы отказано — «нет необходимости, в акте медосвидетельствования больница всё указала»;
  • право на конфиденциальное общение защиты с подзащитным нарушено — при общении постоянно присутствовал санитар с верёвкой в руке;
  • судья зачитывала уже распечатанное постановление суда при отсутствии компьютера и принтера в актовом зале больницы, где было заседание;
  • в очередной раз нашу позицию и по жалобе, и по назначению экспертизы поддержала представитель органа опеки и попечительства министерства труда и соцполитики Приморского края.
Уссурийск. Психбольница, где находится Александр Габышев
Фото: Соцсети
Источник: тгк Пряник Хаус

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