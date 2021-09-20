Александр Бурнашов возобновляет проект о легендах эстрады Якутии
В камерном зале состоится музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар».
Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни.
Вечер будет посвящен любимому певцу нашего народа исполнителю эстрадных песен Гаврилу Николаеву.
В концерте примут участие солисты Театра Эстрады: Павел Семенов, Константин Степанов, Анастасия Готовцева, Сахая, Юрислав Гольдеров, Санита Ай, а также друзья Николай Роббек, Кирилл Матвеев, Саргылана Бугулова, Иван Лаврентьев, Лина Акимова, Мария Николаева.
Автор и ведущий проекта Заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов.
Справки по тел: 744-330
23 и 24 сентября 2021 начало: 18:30 час
Театр эстрады, Камерный зал, 3 этаж
Билеты в продаже: https://tesserus.com/event/komyus-aattar-gavril-nikolaev
+7 (999) 174-67-82