Александр Бурнашов возобновляет проект о легендах эстрады Якутии

В камерном зале состоится музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар».

Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни.

Вечер будет посвящен любимому певцу нашего народа исполнителю эстрадных песен Гаврилу Николаеву.

В концерте примут участие солисты Театра Эстрады: Павел Семенов, Константин Степанов, Анастасия Готовцева, Сахая, Юрислав Гольдеров, Санита Ай, а также друзья Николай Роббек, Кирилл Матвеев, Саргылана Бугулова, Иван Лаврентьев, Лина Акимова, Мария Николаева.

Автор и ведущий проекта Заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов.

Справки по тел: 744-330

23 и 24 сентября 2021 начало: 18:30 час

Театр эстрады, Камерный зал, 3 этаж

Билеты в продаже: https://tesserus.com/event/komyus-aattar-gavril-nikolaev