Александр Бурнашов представляет…

14 февраля в 19 часов Театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…». Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады. Вечер будет посвящен Народной артистке ЯАССР Марине Константиновне Поповой «Эдьиий Марыына» Участие примут: Байбал Сэмэнэп Варя Аманатова Анастасия Готовцева Нина Чигирева Тамара Попова Амгаяна Анатолий Горохов Умсуура Константин Степанов Ванс Иванов Айгылаан Надина Эльпис Эрчим Андреана Продажа билетов в кассах: 1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90

2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31

3. Театр юного зрителя — 32-18-54

4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии

5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96 Онлайн продажа: https://tesserus.com/wizard/place Справки по тел: 744-330



Источник: Театр Эстрады

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