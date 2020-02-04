04.02.2020
18:00
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Культура & Образование

Александр Бурнашов представляет…

14 февраля в 19 часов Театр эстрады РС(Я) приглашает гостей  на  музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…». 

Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов

 Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители  услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.

Вечер будет посвящен Народной артистке ЯАССР  Марине Константиновне Поповой «Эдьиий Марыына» 

Участие примут:

Байбал Сэмэнэп

Варя Аманатова

Анастасия Готовцева

Нина Чигирева

Тамара Попова

Амгаяна

Анатолий Горохов

Умсуура

Константин Степанов

Ванс Иванов

Айгылаан

Надина Эльпис

Эрчим

Андреана

Продажа билетов в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31
3. Театр юного зрителя — 32-18-54
4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96

Онлайн продажа: https://tesserus.com/wizard/place

Справки по тел: 744-330

Источник: Театр Эстрады
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