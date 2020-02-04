Александр Бурнашов представляет…
14 февраля в 19 часов Театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…».
Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов.
Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.
Вечер будет посвящен Народной артистке ЯАССР Марине Константиновне Поповой «Эдьиий Марыына»
Участие примут:
Байбал Сэмэнэп
Варя Аманатова
Анастасия Готовцева
Нина Чигирева
Тамара Попова
Амгаяна
Анатолий Горохов
Умсуура
Константин Степанов
Ванс Иванов
Айгылаан
Надина Эльпис
Эрчим
Андреана
Продажа билетов в кассах:
1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31
3. Театр юного зрителя — 32-18-54
4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96
Онлайн продажа: https://tesserus.com/wizard/place
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