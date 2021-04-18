Александр Бурнашов представил проект о легендарной исполнительнице

15 апреля в камерном зале Государственного театра эстрады Якутии им. Юрия Платонова прошла очередная программа проекта «Кемус ааттар». На этот раз она была посвящена заслуженному работнику культуры РФ и ЯАССР, почётному жителю Амгинского района, певице и мелодистке Ольге ИВАНОВОЙ-СИДОРКЕВИЧ.

Вот что рассказал автор и бессменный ведущий проекта «Кемус ааттар», заслуженный артист Якутии Александр БУРНАШОВ:

— Ольга Петровна была ученицей композитора Гранта ГРИГОРЯНА. В 1957 году она приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. После этого поступила на композиторское отделение Якутского музыкального училища к Гранту Арамовичу, учёбу закончила с отличием.

Ольга Петровна была сиротой: отец погиб на войне, мать рано умерла. Грант Арамович стал практически опекуном юного дарования. Во время учёбы Ольга Иванова работала в концертно — эстрадном бюро при Сахатеатре, съездила во многие регионы нашей страны. Вышла замуж за баяниста с польскими корнями Гилярия СИДОРКЕВИЧА, приехавшим из Бурятии. Супруги прожили долгую жизнь, родили троих детей — Веру, Володю и Ольгу. Они все сейчас успешные люди.

Ольга Петровна очень активно боролась за сохранение амгинской природы, была на многих встречах, симпозиумах, приглашала ведущую из Москвы Ольгу ВЕДЕНЕЕВУ, чтобы познакомить её со своим авторским ансамблем «Амма чэчирэ». Также со своим ансамблем принимала участие в программе Центрального телевидения. Сочинила много песен, которые являются легендарными, на стихи якутских поэтов ЭЛЛЯЯ, Петра ТОБУРОКОВА, Василия МОИСЕЕВА и многих других, сама тоже писала стихи. Не ошибусь, если скажу что она была всесторонне одарённым человеком, была и педагогом, и музыкальным руководителем, и занималась охраной природы, поэтому её заслуги очень большие перед республикой. Я считаю Ольга Петровна — достояние нашего народа.

А что касается нашего концерта, то приняли участие артисты ЧЫСКЫЫРАЙ, Тамара ПОПОВА, Константин СТЕПАНОВ, Клавдия и Герман ХАТЫЛАЕВЫ, Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ, Амгаяна, Люси, из Амги приехал заслуженный работник культуры республики Василий НЕУСТРОЕВ — Байаан Бааска и другие.

Концертмейстер — Раиса КРЫЛОВА, режиссером выступила Амгалена НОТАРА.

Отрадно, что специально к мероприятию из Москвы прилетела дочь Ольги Петровны Ольга Геляриевна, актриса и режиссёр Театриума «На Серпуховке». Она исполнила песни матери, рассказала про неё.

В следующем году состоится 90-летний юбилей Ольги Петровны, есть уже планы и идеи, в том числе и в нашем театре, поэтому её имя и заслуги будут вечны в наших сердцах!

