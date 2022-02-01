01.02.2022
09:45
126
Спорт
Александр Бугаев в прямом эфире — о состоянии якутского спорта
Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Николаевич Бугаев проведет 1 февраля 2022 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Александр Бугаев расскажет о развитии и поддержке физической культуры и спорта в условиях пандемии, ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.
Начало — в 17.00 час.
Ссылки на эфир:
Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154567961816496
Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_22831
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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