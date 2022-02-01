Александр Бугаев в прямом эфире — о состоянии якутского спорта

Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Николаевич Бугаев проведет 1 февраля 2022 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Александр Бугаев расскажет о развитии и поддержке физической культуры и спорта в условиях пандемии, ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154567961816496

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_22831