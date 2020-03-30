Александр Бастрыкин взял под контроль расследование массового убийства в Якутии

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, в связи с обнаружением тел четырех человек, в том числе двоих детей, в жилом доме по улице 1-я База города Якутска. Сообщение о совершенном преступлении поступило в правоохранительные органы в дневное время 29 марта 2020 года.

Установлена личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

Александр БАСТРЫКИН также поручил обеспечить тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, оперативно произвести необходимые следственные действия и назначить комплекс требуемых экспертных исследований, а также установить причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления, в том числе в отношении детей. Также он указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ. Глава СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.