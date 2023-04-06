06.04.2023
10:12
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Политика

Александр Азаров – кандидат №1

5 апреля, решением Уcть-Maйcкoгo Организационного комитета первым зарегистрирован Азаров Александр Иосифович на предварительное голосование «Единой России» для последующего выдвижения на должность Главы муниципального района «Усть-Майский улус (район)».

Александр Азаров – уроженец Усть-Майского района. Родился в с. Белькачи, в 1967 году. В настоящее время руководит крупнейшим структурным подразделением ПАО «ЛОРП» — Жатайским судоремонтным заводом.

В «Единой России» отметили, что агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Электронное голосование пройдет с 22 по 28 мая. В предварительным голосовании «Единой России» может принять любой житель Усть-Майского района. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте партии в качестве выборщика. Группа поддержки Александра Азарова проведет инструктаж по технологии голосования.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба ПАО ЛОРП

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