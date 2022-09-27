Александр Авдонин: Никого не бросим, если незаконно призвали по мобилизации

Военкоматом Якутии совместно с аппаратом главы региона организован возврат граждан, призванных необоснованно по мобилизации. Об этом сообщил военный комиссар республики Александр Авдонин, передаёт ЯСИА.

«Нами совместно с аппаратом главы Якутии организован возврат граждан, необоснованно призванных по мобилизации, когда не были предоставлены документы, и их направили в воинские части. Эта работа налажена. Мы отработаем персонально по каждой фамилии и никого не бросим, если незаконно призвали», — сказал военный комиссар республики.

Вчера глава Якутии Айсен Николаев сообщил о том, что более 120 человек, мобилизованных по ошибке, вернут в республику.

«В связи с тем, что в последние 78 лет после окончания Великой Отечественной войны вопросами мобилизации мы не занимались, конечно, многие моменты должны были решаться по-другому. Но, к сожалению, есть много шероховатостей, технических ошибок. Численность военкоматов очень маленькая. Крупные районы, например, Чурапчинский, Верхневилюйский, не имеют работников военкомата, что уж говорить о маленьких арктических районах. Конечно, это создало в первые дни определённую неразбериху. Как глава призывной комиссии, я вмешался лично. Уже сейчас видим, что ситуация меняется. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек», — заявил глава региона.

Николаев добавил, что в районах также налаживают работу. Так, 25 сентября из республиканского сборного пункта домой отправили 15 человек.