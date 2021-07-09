Александр Акимов: Мас-рестлинг — наш вклад в общемировую культуру

Слова президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА якутяне восприняли с ликованием: еще никогда перспектива включения якутского мас-рестлинга в календарь олимпийских игр не была столь близка. Одной из своих задач Олимпийский комитет видит включение мас-рестлинга в программу Олимпийских игр к 2036 году. И это, безусловно, признание якутского вида спорта.

Заявление Станислава Позднякова прокомментировал SakhaLife президент Международной федерации мас-рестлинга, сенатор Александр АКИМОВ:

— Безусловно, это достижение всего народа саха, который сумел сохранить свою древнюю культуру до наших дней. Я всегда вспоминаю олимпийского чемпиона Романа ДМИТРИЕВА, который сумел вывести в большой спорт якутскую борьбу хапсагай и верил, что мас-тардыһыы однажды всё-таки станет олимпийским видом спорта. Как и некоторые другие виды спорта, перешагнувшие свой национальный рубеж. Например, дзюдо из Страны восходящего солнца и другие виды единоборств, завоевавшие мировое пространство.

Когда Роман Михайлович об этом говорил, в это еще мало кто верил, и когда была создана наша Международная федерация мас-рестлинга, тоже. Но мы упорно двигали мас-рестлинг навстречу мечте, и проводили соревнования везде, где это только можно: на Ысыахе в Коломенском, на Тверской в День города Москвы и даже на Красной площади! Нам хотелось показать всем, как это интересно, насколько это захватывающий, азартный и в тоже время доступный вид спорта. И постепенно мы двинулись вглубь страны и за её пределы, и армия наших поклонников и героев мас-рестлинга обрастала всё новыми лицами.

Практически на голом энтузиазме мы двинулись по мировой спортивной арене за далёкие рубежи, с гордостью пронося якутское знамя мира и согласия. И теперь где мы только не побывали! Правильно отметил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ: мас-рестлинг — один из наиболее перспективных видов спорта. Мы сегодня всё это прекрасно видим.

Более 50 стран вовлечены в соревнования по мас-рестлингу, а наша Международная федерация, которую я возглавляю, является головной для федераций, созданных в странах мира.

Мы с успехом проводили турниры в США, Индии, Пакистане, Австралии, странах Европы, нас поддержал сам Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, предоставив площадку на своем фестивале сильнейших людей планеты. А недавно, вы знаете, блестяще прошел первый этап Кубка мира и Международный юношеский турнир в Узбекистанской Хиве. Теперь представители азиатских стран выражают желание включить мас-рестлинг в Азиатские и Исламские игры. Второй этап пройдет в Финляндии, третий в Москве.

Из-за популярности нашего вида спорта мы учредили Всемирный день мас-рестлинга, объявили конкурсы на разработку эмблемы и на создание гимна Международной федерации мас-рестлинга на трех языках: якутском, русском и английском. По просьбе наших зарубежных друзей мы ставим вопрос о профессиональной подготовке иностранных специалистов — тренеров, судей, спортсменов — на базе Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта и Академии мас-рестлинга. Конечно, мы уверены в том, что мас-рестлинг должен быть в программе Олимпийских игр. Этого ждут спортсмены во всем мире.

И я хотел бы поблагодарить министра спорта Российской Федерации Олега МАТЫЦИНА, который, еще раз повторю, всегда поддерживает национальные виды спорта и проявляет к нам интерес. Мы и в лице Вячеслава ФЕТИСОВА, и Владислава ТРЕТЬЯКА всегда находили добрую поддержку. Спасибо Олимпийскому комитету России и лично Станиславу Позднякову за эти слова и надежду, которую он в нас вселил, и ту высокую оценку, которая была дана нашей работе.

Стоит отметить большую работу по продвижению мас-рестлинга, которую проводят министр спорта Якутии Иннокентий ГРИГРЬЕВ, президент Всероссийской федерации Михаил ГУЛЯЕВ, президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт» Александр КИМ-КИМЭН, патриарх национального спорта Валерий КОЧНЕВ и другие ветераны спорта.

Теперь, как заметил Станислав Поздняков, мы должны развивать инфраструктуру, быть в постоянном и тесном контакте с Международным Олимпийским комитетом, получить дорожную карту и двигаться в этом направлении.

У нас в целом дорожная карта выстроена. Есть Программа, которая была сделана по поручению главы республики. И мы теперь должны довести число национальных федераций, объединенных в Международную Федерацию мас-рестлинга, до 100. Предстоит трудная, кропотливая работа. Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве главой республики и минспорта РФ, мы должны по нему работать.

Самое главное, о чём хотелось бы сказать отдельно, это то, что мы все должны объединиться, сплотиться вокруг этой идеи — без этого ничего не получится. От национальных видов спорта — к олимпийским высотам. Это должна быть всенародная программа, всенародная поддержка мас-рестлинга в каждой деревне, каждом селе, каждом трудовом коллективе и школе.

Программа, разработанная нами, должна быть утверждена Госсобранием (Ил Тумэн), главой республики. И чтобы она заработала, необходимо четко решить вопросы финансирования.

Что касается контактов с Международным Олимпийским комитетом, то у нас есть опыт работы и с этой организацией, и с Олимпийским Советом Азии: если помните, МСИ «Дети Азии», которые я возглавлял, неизменно проходили под патронатом МОК и ОСА.

Только все вместе мы придем к победе и добьемся того, о чём мечтали. Я всегда верил в это, как верил в МСИ «Дети Азии», якутский героический эпос Олонхо, который получил признание ЮНЕСКО. Я верю в счастливую звезду своего народа. Через мас-рестлинг мы выйдем на международную арену, и это будет наш вклад в общемировую культуру. Я уверен, мы — в начале большого пути. Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в нас и мас-рестлинг.