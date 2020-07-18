Александр Акимов: Для жителей Арктики доступность авиатранспорта неудовлетворительна

Состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при верхней палате парламента. Мероприятие провел в режиме видеоконференцсвязи председатель Совета, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. На заседании обсуждалась тема «Состояние и перспективы развития арктической (полярной) авиации».

Александр Акимов отметил, что обеспечение доступности авиационного транспорта для населения Арктики – одна из важнейших задач. На значительной части этих территорий авиация является практически единственно возможным видом транспорта для поездок как внутри региона, так и в центральные районы страны.

«Однако, начиная с 1990-х годов, здесь наблюдается снижение интенсивности полетов, что ведет к деградации авиационной инфраструктуры. Высокий процент износа взлетно-посадочных полос, аэродромного оборудования, а также дефицит ресурсов для содержания и развития наземной аэропортовой инфраструктуры фактически разрушают функционирующую логистическую систему», — сказал сенатор.

Он сообщил, что в Арктической зоне РФ зарегистрировано 39 аэродромов, из которых только 24 с искусственным покрытием. «Для сравнения, на Аляске, площадь которой значительно меньше территории Арктической зоны России, зарегистрировано 255 сертифицированных аэропортов, 1200 посадочных площадок, около 12 тысяч воздушных судов».

По словам Александра Акимова, в случае отсутствия модернизации аэропортовой инфраструктуры может возникнуть транспортная изоляция удаленных и труднодоступных арктических районов. «Этого допустить нельзя», — подчеркнул парламентарий.

Серьезным ограничивающим фактором дальнейшего развития авиаперевозок в арктической зоне является состояние парка воздушных судов, добавил сенатор. В основном, местные перевозки выполняются на устаревших воздушных судах Ан-2, Ан-24, Ан-26 и вертолетами Ми‑8, средний возраст которых 30‑40 лет.

«На сегодняшний день единственной альтернативой в пассажирском авиасообщении является самолет для местных авиалиний Л-410, который хорошо зарекомендовал себя в условиях Арктики. Но одного его недостаточно, нужны новые самолеты, которые будут адаптированы для суровых условий этого региона», — сказал Александр Акимов.

Сенатор добавил, что одним из таких должен был стать самолет «Байкал», выпуска которого долго ждали. «Планировалось начать его серийное производство уже с 2021 года. Однако в сентябре 2019 года стало известно, что Минпромторг России может отказаться от данного проекта», — отметил парламентарий.

Александр Акимов считает неудовлетворительной проводимую в этой связи работу Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством транспорта РФ.

Еще одна серьезная проблема, требующая безотлагательного решения, — дефицит летных кадров в арктических регионах, а также материально-техническое обеспечение авиационно-учебных центров, осуществляющих подготовку летного персонала для Крайнего Севера и Арктики, указал законодатель.

В ходе заседания заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой сообщил, что спрос на выполнение полетов по маршрутам в Арктической зоне ежегодно возрастает. За период с 2016 по 2019 годы он увеличился в среднем на 30 процентов. «В целях обеспечения воздушного движения по основным транзитным маршрутам выполнен комплекс мероприятий по совершенствованию организации движения и воздушного пространства Российской Федерации». Олег Сторчевой также рассказал о ходе разработке новых типов самолетов и вертолетов отечественными специалистами.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров проинформировал о мероприятиях, проводимых ведомством с целью обновления и модернизации существующего авиапарка для его использования в условиях Арктики, сообщил о поставках самолетов в регионы.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков затронул проблемы развития Арктического региона, связанные, в том числе, с оттоком его жителей. Это связано, среди прочего, и с отсутствием транспортной доступности и высокими ценами на авиаперевозки, считает он.

«Цель государственной политики Российской Федерации в арктической зоне, — в том числе, обеспечение внутрирегиональных авиаперевозок по доступным ценам. Соответствующая программа уже существует, однако выделяемых средств на ее реализацию недостаточно. Требуется дополнительное субсидирование», — сказал заместитель министра, призвав парламентариев учесть это при рассмотрении федерального бюджета на следующий год.

В заседании приняли участие сенаторы, представители федеральных органов исполнительной власти, регионов, входящих в Арктическую зону РФ, руководители авиакомпаний.

Подводя итоги мероприятия, Александр Акимов подчеркнул, что состоялся конструктивный диалог. Решено вернуться к этому вопросу через год. Об итогах заседания будет проинформирована Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, эта информация также будет направлена Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.