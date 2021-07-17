Александр Агафонов: Результаты есть

17 июля министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев провёл очередное утреннее заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

На заседании принял участие Александр Агафонов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства – Рослесхоза, который в эти дни пребывает в Якутии для оказания практической помощи.

По данным региональной диспетчерской службы по состоянию на утро 17 июля на территории лесного фонда республики принимаются меры по тушению 69 лесных пожаров на территории 16 муниципальных образований, из них локализовано 8 лесных пожаров на территории 5 районов. С начала суток ликвидировано 43 пожара, обнаружено 5 пожаров.

Неблагоприятная обстановка по пожарам сохраняется в Горном, Сунтарском, Мирнинском и Хангаласском районах.

На тушении пожаров задействовано 2 025 человек, 253 единицы техники, 12 воздушных судов.

Александр Агафонов на брифинге после заседания оперштаба отметил, что в республике проводится большая работа по стабилизации лесопожарной обстановки.

«Результаты есть. Организована оперативная переброска сил и средств от 43 пожаров, которые были потушены за истекшие сутки, на новые пожары, которые возникли, их пять. Работа продолжается, всё организовано. На данный момент угроз населенным пунктам нет», — сказал Александр Агафонов.