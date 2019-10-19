Алданскому ТЮЗу исполнилось 40 лет

19 октября Алданский театр юного зрителя принимал поздравления. Юбиляру – 40 лет. Празднование круглой даты или, как назвали его тюзовцы, «Перезагрузка» прошло в два этапа. Для самых маленьких зрителей и студийцев капустник начался днем, а для всех, кто постарше, встреча состоялась вечером.

В этот день в зале и на сцене – тюзовцы разных лет. Многие специально прибыли на праздник любимого театра из других городов, где сейчас живут. В центре внимания — первый режиссер театра Наталья Архипова, которая в настоящее время является режиссером Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке. Гостьей алданцев стала также Мария Милютина, известная зрителям прежде всего как исполнительница роли Кэт в фильме «Брат». Мария – успешная актриса, режиссер, продюсер. А начинался ее путь к актерской карьере в Алданском театре юного зрителя. Еще одним именитым гостем юбилейных мероприятий станет актер Игорь Григорьев, также бывший тюзовец. Вместе с актерами алданского театра наши земляки, сейчас живущие в Санкт-Петербурге и Москве, готовят к показу спектакль – фантазию по поморским сказкам, премьера которого состоится 22-23 октября. Спектакль в дальнейшем останется в репертуаре театра юного зрителя.

На торжества в честь юбилея в Алдан прибыли и друзья Алданского ТЮЗа из Мегино-Кангаласского района – Майинского театра юного зрителя и Дома культуры п. Нижний Бестях.

По традиции на капустнике состоялась творческая «перекличка» творческих студий и объединений театра. В Алданском ТЮЗе воплощаются мечты многих маленьких жителей города о сцене, ведь театр не только регулярно радует их новыми спектаклями, концертами, игровыми программами, но и давно является площадкой для самовыражения и раскрытия творческого потенциала юных алданцев. В театре успешно действуют 12 творческих объединений разной направленности, актерскому мастерству, пению, конферансу здесь у профессиональных актеров и режиссеров учатся ребятишки, начиная с детсадовского возраста. Студии театра посещают более 200 детей. А для тех, кто уже стал взрослым, но чувствует непреодолимую тягу к лицедейству, всегда открыты двери народного театра «Образ», чей состав также год от года пополняется новыми самодеятельными актерами. В этом году оно наиболее ощутимо, причем коллектив заметно увеличился за счет представителей сильного пола. Для «Образа», так же, как и для тюзовской студии «Школа ведущих» и молодежной театральной мастерской «ТеМа» этот год тоже станет юбилейным – им исполняется по 10 лет.

Юбилей ТЮЗ встречает в новом статусе муниципального театра и с новым директором, им стала Виктория Гофман, ранее являвшаяся художественным руководителем театра. Коллектив учреждения надеется, что новый формат также послужит перезагрзке, позволит воплотить новые проекты, откроет возможности для участия в конкурсах и грантовых программах, даст больше возможностей для дальнейшего творческого роста.