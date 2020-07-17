Алданском району – 90 лет!

Дорогие земляки!

В эти дни, с 17-19 июля, в Алданском районе, в режиме онлайн, проходят праздничные мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею. От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и от себя лично сердечно поздравляю с праздничной датой всех жителей Алданского района.

Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу своей души в его становление и развитие. Созданный 5 мая 1930 года, наш район за 90 лет прошел большой, трудный и славный путь. Вместе со всей страной алданцы воевали на полях сражений, восстанавливали народное хозяйство. Мы по праву гордимся нашими земляками – теми, кто добросовестно трудится на алданской земле, и кто своими успехами прославляет его в других регионах страны.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания земли алднской. Алданцы могут не только по праву гордиться подвигами старшего поколения, но и рассчитывать на молодежь – одаренную, деятельную, полную сил и стремления к знаниям. Руководство районом старается создать все условия для учебы, занятий спортом, для развития талантов и способностей наших детей.

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям.

Наше предприятие без малого 30 лет трудится на благо родного района. Мы готовы и в дальнейшем, не ослабляя темпов, участвовать в социально- экономическом развитии и прославлении трудовой славы земли на которой мы живем, на которой растут наши дети.

От имени коллектива желаю, чтобы всё, что было достигнуто за годы существования района, сохранилось и обязательно приумножилось. Пусть будут реализованы все самые смелые проекты, и с успехом взяты новые трудовые вершины! Всем жителям – крепкого здоровья, благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе!