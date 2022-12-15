Алданский район станет доступным для людей с инвалидностью, с таким посылом завершил свой рабочий визит Андрей Петров координатор федерального Партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

В ходе визита были проведены встречи с исполкомом и активом местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главой Алданского района Александром Шестопаловым, Главой Администрации МО «города Алдана» Александром Бугай, депутатами районного совета, с руководителем Управления социальной защиты населения, общественными деятелями, а также был проведен прием граждан людей с инвалидностью в местной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.

В заключительной части рабочего визита в Алданский район, Андрей Петров принял участие в акции «Ёлка добра». Многие дети в Новый год ждут волшебства, исполнения желаний и конечно подарки, подобные акции несут радость, добро, заботу, внимание и частичку тепла, которой может поделиться каждый желающий кто хочет осуществить мечту и сделать принятое детям.

На позитивной ноте Андрей Петров прокомментировал свой визит, такими словами:

«Работы в плане доступной среды в Алданском районе очень много, и мы на сегодняшний день находимся в начале этого пути. Планы на 2023 год по реализации Партийного проекта намечены, в ближайшее время будет сформирован общественный совет Партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Алданском районе, члены которого будет выступать, в том числе экспертами в области доступной среды, участвовать в мониторингах объектов социальной инфраструктуры, мероприятиях направленных на вовлечение людей с инвалидностью в общественную жизнь района. В народную программу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли меры поддержки, которые касаются повышения качества жизни людей с инвалидностью. Приоритетом для Партии является создание и развитие комфортной среды для маломобильных граждан России».