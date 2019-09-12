Алданский район готов к отопительному сезону. С 6 сентября отопление подается в социальные и жилые объекты района. 12 сентября министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников побывал с рабочим визитом в поселке Томмот Алданского района.

Основным вопросом выездного совещания стал вопрос подачи тепла в социальные объекты и получение паспортов готовности к отопительному сезону. В совещании приняли участие представители Министерства труда и социального развития РС (Я), Ростехнадзора и районной прокуратуры.

По информации первого заместителя главы Алданского района Расиля Халиуллина, отопление подано на все объекты, кроме строящегося Томмотского психоневрологического дома-интерната.

На данный момент ООО «Ассоциация строителей АЯМ» ведется строительство котельной мощностью 5 МВт и прокладка тепловых сетей к подключаемым объектам. Запуск котельной запланирован 20 сентября 2019 года.

Дмитрий Садовников дал поручение установить врезки на новую теплотрассу, провести ускорение по графику производственных работ и подать тепло на объект не позднее 15 сентября.

Отметим, что строительство Томмотского психоневрологического дома-интерната на 395 мест ведется в рамках республиканской программы «Социальная поддержка граждан в РС(Я) на 2018-2022 годы». Сдача объекта запланирована до конца года.