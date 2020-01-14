Алданский политех продолжает штормить?

Работники Алданского политехнического техникума обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение их трудовых прав. Прокуратура района организовала по результатам проверки встречу с коллективом.

Ранее первокурсники данного учебного заведения жаловались, что во время двух лекционных занятий в кабинете была включена кварцевая лампа. По мнению пострадавших, это могло стать причиной повреждения глаз. Сотрудниками следственного отдела по Алданскому району по данному сообщению была организована процессуальная проверка.

Как установила прокуратура, в техникуме не соблюдаются требования трудового законодательства — неправомерно заключаются срочные трудовые договоры, незаконно распределяется премиальный фонд, работники не обеспечиваются равной оплатой за труд равной ценности.

Прокуратура внесла в адрес директора Алданского политехнического техникума представление, а также возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, нарушения устранены.

Данные о результатах проверки доведены прокурором в ходе встречи с работниками политеха, с ними обсуждены вопросы их основных прав, а также обязанностей работодателя в сфере трудовых отношений, даны ответы на интересующие вопросы.

Кроме того, директору учебного заведения было объявлено предостережение перед всем коллективом.