Алданский писатель рассказал, где находится родина души

Люди, испытывающие телесную и душевную боль, задаются вопросом. За что? За мои грехи, или моих родителей? Для моего уразумения? А может для того чтобы я осознал Бога? Некоторые смиряются с происходящим, находя для себя ответы, это как – то помогает им успокоиться и разобраться в себе. Другие, находясь в заблуждении, вновь вязнут в грехах продолжая испытывать боль души и тела. Но все мы верим в лучшее и надеемся на своего ангела – хранителя.

Писатель Анатолий Перкин из города Алдан в Якутии, когда узнал, что у него серьёзные проблемы со здоровьем поехал пожить в монастырь «Оптина пустынь». За время своего послушания написал книгу «Осчастливь меня, Ангел» которая стала лауреатом международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Родина души». Автор номинировался на престижные литературные премии, получил несколько литературных наград.

Представляем читателям отрывок из книги:

Вера в ангелов — одна из древнейших в мире: она предшествовала вере в бессмертие души; в этом нет ничего странного. (Вольтер).

Кажется, что моя душа погрузилась в сумерки, но я продолжаю писать свою историю счастья.

Мою жизнь украшают яркие воспоминания: купание в реке, запах печеной картошки в костре, солнце, сверкающие капли дождя, колыхание трав, хлеб и вино, Пасха, белая скатерть, свет утренней зари, горизонт, галька в ручье, езда на велосипеде без руля, отец, мать, жена, невинный взгляд ребёнка.

В этих воспоминаниях хочется поверить, что всё будет хорошо.

Где то место, где ты стоял, ангел, та дверь в дом твой, открыв которую я смог бы стать твоим долгожданным гостем, братом, сыном, другом…

Если бы я увидел следы твои, ангел, то поспешил бы по ним, как в далёком детстве, когда наступал на отпечатки больших отцовских сапог, представляя впереди сказочный, волшебный город мечты, который манит меня по сей день.

Я не там, где ты, мой путь вдалеке. Я запутался на перекрёстке тысячи дорог и не знаю, как выйти на большак детства своего. Он бы привёл меня к тебе, отцу, больной матери, к старой, потрескавшейся от времени иконе, которую я со страхом трепетно целовал, когда был маленьким.

Сколько бессмысленно пройдено дальних дорог, которые ты выбрал для меня, ангел, чтобы я шёл по ним к истине! А я вместо этого обманывал себя иллюзиями. Как мне очистить свой пройденный путь от своих грязных следов, чем смыть пыль, которая накопилась за все эти годы в каждом уголке моей души?

Я лежал на жёсткой кровати в келье, представляя рай родиной моей души, как прекрасный цветущий весенний сад, наполненный благоухающими цветами, чудно поющими птицами, и дивными плодовыми деревьями, листья которых способны исцелять людей. Там был город невидимой красоты, с улицами из прозрачного стекла, воротами из жемчугов. Среди зелёных лугов текли реки, чистые и светлые как из кристаллов. И не было там плача и воздыханий, а только радость и вечное счастье.

Возникло такое ощущение словно ангел присел рядом со мной на кровать, и это было единственное место на земле, являющееся частичкой рая, дарованное мне в награду за многолетние страдания, терзания души и осознание собственных грехов

Мне хотелось отбросить все сомнения и поверить в существование ангела, присутствие которого я ощутил на Божественной литургии.

Он мог прилететь через разверзнутые небеса и низенький потолок моей уютной кельи, через маленькое узенькое окошко, в стёкла которого пытались пробиться теплые капли дождя.

В келье стоял лёгкий запах горящих свечей. Исходивший от них аромат напоминал мне детство и старую, облупившеюся от старости пузатую керосиновую лампу, доставшуюся нам по наследству, которая светила в нашем деревенском доме.

Воспоминания о семье позволили мне испытать сильную любовь к родителям. Она обрушилась на меня словно яркий тёплый свет, в лучах которого я словно возродился из своего уныния и отчаяния, восполнив свои потери, наполняясь абсолютным счастьем.

Взгляд ангела присутствовал во всём и везде, он наблюдал за монастырём, монахами, мной. А за стенами обители людям всегда не хватает этого взгляда, там так много нищеты, горя, непонимания и предательства. Всё это оттого, что мы перестали ценить жизнь, думаем только о себе, бесконечно увязая в грехах, а вместо доброты и любви нас поглощают злоба и зависть.

Ангелы посылаются для того, чтобы мы смогли осознать их существование. Все мы в трудную минуту, когда не в силах что-либо изменить, надеемся на своего спасителя.

Я хочу, чтобы люди знали истину. И когда они её узнают, то будут говорить об авторе книги, потрёпанном жизнью старике, который всю свою жизнь искал счастье и нашёл его, когда увидел ангела.

Книга «История счастья» proza.ru/2017/01/29/573