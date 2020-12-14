Алданский лыжник в тройке лидеров на Кубке России

Первая декада декабря завершилась успехом якутского лыжника Михаила Соснина на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Впервые за долгие годы в истории лыжных гонок республики уроженец Алдана на пике спортивной карьеры ворвался в тройку лидеров, оставив далеко позади себя сборников и резервистов национальной команды страны.

Уступив победителю гонки всего 13 секунд, с результатом 36:46.6 выпускник алданской детско-юношеской спортивной школы, а ныне спортсмен — инструктор Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам, поднялся на пьедестал почета после 15-километровой гонки свободным стилем среди мужчин.

Мастер спорта Михаил Соснин ежегодно радует высокими достижениями на всероссийских соревнованиях разного уровня. Каждый соревновательный сезон стабильно преумножает актив республиканской сборной призовыми местами и медалями. Следует отметить, что результаты спортсмена идут двойным зачетом за Республику Саха (Якутия) и вот уже год за Хабаровский край, куда Михаил переехал по семейным обстоятельствам. На фоне воодушевляющего успеха российских спортсменов в Давосе на этапе Кубка мира победа нашего земляка Михаила Соснина воспринимается с большей радостью и надеждой на перспективу развития любимого многими в республике лыжного спорта.

Претерпевая коррективы календарного плана соревнований, которые внесла непростая эпидемиологическая обстановка в стране и во всем мире, соревновательный сезон стабилизировался. Сейчас сборная республики под руководством главного тренера Виктора Васильева выступает на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Для юниоров эти состязания являются отборочными на первенство мира по лыжным гонкам. Пожелаем нашим лыжникам успеха!