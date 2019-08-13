Алданский филиал Теплоэнергосервиса продолжает работы по подготовке к зиме

На всех участках Алданского филиала Теплоэнергосервиса ведется активная подготовка к отопительному сезону 2019-2020 гг. Финансовая составляющая нынешней ремонтной кампании более 150 миллионов рублей.

В составе предприятия Алданский, Томмотский, Куранахский участки и два отдалённых – Чагда, Кутана. На текущий момент на всех участках в полном объеме завершены работы по промывке сетей тепло-водоснабжения, бригады продолжают ремонт котельного оборудования и магистралей тепло-водоснабжения. Особое внимание энергетики уделяют сетям с выявленными повреждениями.

По информации директора Алданского филиала Кирилла Балаганского, на контроле плановый ремонт двух котлов на котельной «Центральная» в г. Алдане. На сегодня закончен демонтаж поворотного, заднего, фестонного экранов и конвективных секций на котле №2. После завершения работ по монтажу экранов котла подрядчику предстоит восстановить обмуровку котла.