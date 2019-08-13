Алданский филиал Теплоэнергосервиса продолжает работы по подготовке к зиме

На всех участках Алданского филиала Теплоэнергосервиса ведется активная подготовка к отопительному сезону 2019-2020 гг. Финансовая составляющая нынешней ремонтной кампании более 150 миллионов рублей.

В составе предприятия Алданский, Томмотский, Куранахский участки и два отдалённых – Чагда, Кутана. На текущий момент на всех участках в полном объеме завершены работы по промывке сетей тепло-водоснабжения, бригады продолжают ремонт котельного оборудования и магистралей тепло-водоснабжения. Особое внимание энергетики уделяют сетям с выявленными повреждениями.

По информации директора Алданского филиала Кирилла Балаганского, на контроле плановый ремонт двух котлов на котельной «Центральная» в г. Алдане. На сегодня закончен демонтаж поворотного, заднего, фестонного экранов и конвективных секций на котле №2. После завершения работ по монтажу экранов котла подрядчику предстоит восстановить обмуровку котла.

«В целом ремонтная кампания в графике. Подключение трех новых пятиэтажных домов к центральному отоплению в микрорайоне Солнечный в г. Алдане будет завершено к началу отопительного сезона», — заверил директор Алданского предприятия.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.