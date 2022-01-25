Алданские огнеборцы «спасли» здание налоговой

В Алдане прошли пожарно-тактические занятия

Сотрудники Алданского пожарно-спасательного гарнизона в целях тренировки личного состава по тушению пожаров в административных зданиях провели пожарно-тактическое занятие в здании налоговой службы. Подобные пожарно-тактические тренировки проводятся на постоянной основе. В первую очередь для того, чтобы проверить степень готовности не только огнеборцев, но и персонала.

По тактическому замыслу, условное возгорание произошло комнаты охраны в здании налоговой службы г. Алдан. Пожар распространился по горючим материалам на площади 30 кв.м., возникла угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зоне условного пожара, т.к. со слов администрации объекта в здании возможно нахождение людей. В связи с чем, условно убыли пожарно-спасательные подразделения г. Томмот и н.п. Нижний Куранах.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы провели разведку, быстро и слаженно развернули магистральные линии от автоцистерн и установили технику на гидранты. Начальник караула определил расстановку сил и средств, для успешного тушения пожара. Каждый огнеборец в составе дежурного караула быстро и четко выполнил свою задачу по проведению боевого развертывания. Пожар ликвидировали на площади 57 кв.м. Всего в учениях было задействовано 15 человек и 6 единиц техники, а также администрация объекта и службы жизнеобеспечения.

«Задачи по спасению людей, ликвидации условного очага пожара и снижению масштабов последствий были выполнены в полном объёме. В положительную сторону отмечу работу администрации объекта по предоставлению информации о специфике объекта, что послужило положительным результатом завершения занятия», — прокомментировал Кареев Антон, исполняющий обязанности заместителя начальника службы пожаротушения.