Алданские огнеборцы провели учения на золотоизвлекательной фабрике

27 февраля Алданские огнеборцы провели тактическую отработку действий по ликвидации условного возгорания на объекте золотоизвлекательной фабрики.

Пожарно-тактические учения начались с поступления сообщения на пульт связи части об условном розливе масла из помещения маслохозяйства и последующем его возгорании. На место аварии убыли подразделения пожарной части №3 по охране п. Нижний Куранах и малочисленной пожарной части №8 по охране золотоизвлекательной фабрики. По замыслу учений, на момент их прибытия условный очаг успел значительно распространиться и составил 90 м2 и, со слов администрации объекта, в здании возможно находились люди. К месту учений также были направлены пожарно-спасательные подразделения г. Алдана и г. Томмота, так как силы и средства выезжали по наивысшему номеру (рангу) пожара.

Условный очаг пожара был локализован на площади 153 м2. Пожары на промышленных объектах осложняются наличием различных веществ и материалов, способствующих усилению горения, сложным технологическим процессом, что может повлиять на проведение разведки и привести к увеличению площади распространения, обрушения строительных конструкций и нередких случаев взрыву.

— Исход выполнения основных задач по предназначению напрямую зависит от тактической выучки руководящего состава, пожарных и пожарно-спасательных подразделений во взаимодействии с экстренными службами и руководства объекта. По итогам учений задачи по: спасению людей, ликвидации условного очага пожара и снижению масштабов последствий были выполнены в полном объёме. Также с положительной стороны следует отметить слаженность взаимодействия администрации объекта по подвозу огнетушащих веществ и информации о специфике объекта, — прокомментировал руководитель учений подполковник внутренней службы Григорий Колданов — начальник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС(Я).

Всего на учениях были задействованы силы и средства в количестве 9 единиц основной и специальной техники и 29 человек личного состава, а также администрация объекта и службы жизнеобеспечения.