Алданская прокуратура борется с безработицей

По требованию прокуратуры Алданского района в 9 организациях созданы рабочие места для лиц, испытывающих трудности в работе.

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения.

Установлено, что в нарушение требований закона 9 организациями, расположенными на территории района не созданы рабочие места для лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Поскольку бездействие работодателей влечет нарушение прав указанной категории граждан на труд, препятствует их трудоустройству, прокуратура района внесла в адрес руководителей организаций представления, а также возбудила в отношении ответственных должностных лиц административные производства по ст. 2.6 КоАП РС (Я) (невыполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет квоты, установленной нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия)) и ст. 5.42 КоАП РФ (нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости).

По результатам рассмотрения представлений нарушения устранены путем создания рабочих мест, административные материалы находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры района.