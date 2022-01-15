Алданкам стало нравиться приходить в роддом

В канун Нового Года в акушерском отделении завершился ремонт, на выходных в палатах, залах и кабинетах была собрана мебель и смонтировано оборудование, а в первый рабочий день января состоялся переезд. Несколько маленьких пациентов вместе с мамами уже отправились домой!

В роддоме Яна Михайлина с новорожденным сынишкой не разлучаются – они находятся в одной палате. Все тонкости ухода за малышом молодой маме показывают акушерки. «Совместное пребывание матери и ребенка является одним из основных принципов акушерского отделения, – отметила главный акушер-гинеколог Алданского района Пономарева Олеся Юрьевна. – Это позволяет избежать внутрибольничной инфекции, а также повышает приоритет грудного вскармливания. Также в отделении практикуются партнерские роды, когда вместе с женщиной в родильном зале присутствует близкий ей человек. Чаще всего это бывают мужья». «В родильном доме нашей ЦРБ я была несколько лет назад – приходила сюда за старшим сыном, – поделилась Яна. – После ремонта отделение стало совсем другим, более уютным и комфортным. Мне очень понравилось!».

Ремонт в акушерском отделении продолжался два месяца. Работы завершились в канун Нового Года, а в первый рабочий день января состоялся переезд. Реконструкция прошла в рамках региональной программы модернизации первичного звена. Также в прошлом году ремонты были произведены в детской консультации, в отделении реанимации и в приемном покое, а также в поликлинике поселка Нижний Куранах.

Роддом преобразился до неузнаваемости! Всюду заменены двери, стены залов и кабинетов покрыты новой плиткой, отремонтированы полы, в санузлах установлены удобные душевые кабины. Елена Бурнос поступила в акушерское отделение в третий раз. Вместе с ней в палате находится маленький сын. «Мне нравится приходить в наш роддом, хотя и не скажу, что я бы хотела бывать здесь чаще, – смеется Елена. – Ну а если серьезно: в акушерском отделении всегда было очень хорошо, а сейчас, после ремонта, стало просто замечательно!».

В последний раз в акушерском отделении ремонт был в 2011 году. За 10 лет существенно изменились требования к ведению родов и послеродового периода, в практику внедрены новые принципы родовспоможения. Капитальные работы позволили значительно улучшить условия оказания помощи беременным, роженицам, родившим и новорожденным. «В ходе ремонта было произведено зонирование, – рассказала Олеся Юрьевна. – Теперь у нас имеются приемное отделение, отделение патологии беременных, родовой и послеродовой блоки с палатами интенсивной терапии для новорожденных. Произведена перепланировка двух индивидуальных родильных залов». «В результате проведенных работ наше отделение отвечает всем требованиям родовспоможения, – отметила заведующая акушерским отделением Алданской ЦРБ Надежда Егоровна Лисина. – Отдельные боксы оборудованы для беременных и родильниц, что в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки очень актуально».

Акушерское отделение оснащено современной функциональной мебелью и новейшим оборудованием. В предродовой палате, рассчитанной на двух пациенток, установлена аппаратура для диагностики и реанимационных мероприятий; также предусмотрены спортивные приспособления для ускорения родовой деятельности. Полностью подготовлены и реанимационные палаты для новорожденных.

— Оборудование в отделение поступило по программе модернизации здравоохранения и по национальному проекту «Здоровье», – пояснила Олеся Юрьевна. – Это новейшие реанимационные комплексы, аппараты ИВЛ, аппарат для аутотрансфузии крови, диагностическая аппаратура и многое другое оборудование, необходимое для спасения и поддержания здоровья матери и ребенка.



«История родовспоможения в Алдане ведет начало с 1924 года, когда на просторах нашей Родины появился маленький поселок Незаметный, – рассказала главный акушер-гинеколог Алданского района О.Ю. Пономарева. – Тогда был открыт первый роддом. Он находился в небольшом деревянном домике с печным отоплением. В феврале 1941 года родильный дом вошел в структуру Алданской больницы». В 1986 году было построено здание на 60 коек, в котором родильный дом располагается по сей день. Корпус возводился на средства, заработанные на субботниках. На двух этажах размещались отделения физиологии и обсервации.

Сегодня акушерское отделение Алданской ЦРБ соответствует второму уровню оказания помощи. Отделение рассчитано на 17 коек, 7 из которых являются акушерскими, 10 составляют отделение патологии беременных. Две палаты интенсивной терапии для оказания помощи недоношенным новорожденным и малышам с той или иной патологией базируются в соседнем здании.

Открытие роддома после ремонта медработники считают символичным: важное событие совпало со 100-летием образования Якутской АССР и с объявленным в республике Годом Матери. Коллектив акушерского отделения ЦРБ ждет жительниц как Алданского, так и соседних районов за дочками и сыночками!