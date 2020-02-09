Алданцы участвуют в конференции, посвященной Ысыаху Олонхо

ХI Республиканская научно-методическая конференция «Ысыах Олонхо в Олекме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия» проходит в эти выходные в Олекминске. Гостями конференции стали участники из столицы республики и 11 районов Якутии, в том числе Алданского.

В 2020 году XIV республиканский Ысыах Олонхо состоится в Олекминском районе. Олекминчане активно готовятся к проведению традиционного национального праздника.

Конференция работает в нескольких секциях по актуальным вопросам сохранения и возрождения эпической культуры, запланировано проведение практических семинаров, мастер-классов, открытых лекций, а также выставки-ярмарки народных промыслов. Сегодня состоялось пленарное заседание конференции под председательством первого заместителя министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислава Левочкина и главы Олекминского района Николая Харбина. После приветственного слова главы муниципального района с докладами выступили профессоркафедры фольклора и культуры Института языков культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М. К. Аммосова, доктор филологических наук Василий Илларрионов; старший научный сотрудник отдела северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского Отделения РАН, доктор филологических наук Александр Варламов; руководитель Центра олонхо по научно-методической деятельности и международным связям Театра Олонхо, кандидат филологических наук Агафья Захарова; профессор кафедры культурологии Института языков культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М. К. Аммосова, кандидат педагогических наук Галина Попова; президент Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса “Ассоциация Олонхо” Феврония Шишигина; научный сотрудник Государственного литературного музея им. П. А. Ойунского Ефросинья Ноговицына; редактор студии «Аал Луук Мас» Национальной вещательной компании «Саха», кандидат филологических наук Евдокия Избекова и главный режиссер Саха академического театра им. П. А. Ойунского, главный режиссер XIV Республиканского Ысыаха Олонхо 2020 г. Руслан Тараховский.

Алданцы – начальник МУ «Управление культуры и искусства Алданского района» Анастасия Помалейко и начальник методического отдела Управления Людмила Грызлова — приглашены на конференцию в качестве экспертов: поделиться опытом проведения республиканского национального праздника. Сегодня они стали участниками семинара по технологии проведения массовых мероприятий. Состоявшийся в 2018 году на Алданской земле Ысыах Олонхо стал одним из самых ярких за всю историю организации этого масштабного культурно-исторического праздника.

— Олекминск встретил нас очень радушно. Конференция организована на высшем уровне, рады встрече со старыми друзьями, знакомству с творческими людьми. Рассчитываем на плодотворную работу, — рассказала начальник Управления культуры и искусства Алданского района Анастасия Помалейко.