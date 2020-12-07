Алданцы стали победителями республиканского конкурса «Музыкальная семья»

Первое место и денежный приз завоевала семья Швецовых из Алдана во II республиканском открытом дистанционном конкурсе «Музыкальная семья». Конкурс был организован Министерством культуры и духовного развития РС (Я), Высшей школой музыки им. В. А. Босикова, научно-методическим центром «Музыка для всех», ресурсно-проектным центром Министерства культуры и духовного развития РС (Я).

В конкурсе приняли участие 36 семей из разных улусов и городов республики. Возраст участников конкурса вариировал от 4 до 77 лет. Все номера были зрелищными, захватывающими дух. Репертуар был самым разнообразным от народных напевов до репертуара Майкла Джексона. По итогам конкурсных работ жюри оценивало 2 группы: участников-профессионалов и самодеятельных любителей музыки.

Эвелина Швецова, ученица по классу домры (преподаватель Анна Николаевна Турьева) и ее папа заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Дмитрий Вячеславович Швецов выступили в первой группе, представив на конкурсе Алданскую детскую школу искусств им. А. Т. Никитина. Семейный дуэт исполнил русскую народную песню «Ах, вы сени» и сонату В. А. Моцарта D dur.