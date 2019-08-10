Сегодня алданцы приняли эстафету «Знамя Победы» – республиканской акции, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Торжественная церемония состоялась на границе двух районов – Нерюнгринского и Алданского. Встречали легендарный стяг члены молодежной военно-патриотической организации «Юнармия» и Алданского казачьего станичного общества.

Заместитель главы Нерюнгринского района по социальным вопросам Наталья Угарова передала Знамя Победы военному комиссару Алданского района Олегу Бабичу. Знаменосцем, которому доверена честь нести стяг на алданской земле, стал учащийся школы № 1, юнармеец Александр Крупин.

Алданские юнармейцы во время торжественного митинга в честь знаменательного события продемонстрировали показательные выступления с оружием, приемы армейского рукопашного боя, а казаки — владение шашками, так называемый казачий пляс. Завершилась торжественная церемония залпами салюта.

Республиканская эстафета «Знамя Победы», посвященная 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стартовала в столице республики 10 мая. Старт акции дали на площади Победы в Якутске. Побывав во всех районах и городах Якутии, «Знамя Победы» вернется в столицу региона 8 мая 2020 года.

Знамя Победы — это точная копия победного красного Знамени, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был установлен на крыше нацистского парламента красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, стал символом великого подвига советского народа.

В Алданском районе Знамя Победы останется до 20 августа. Уже завтра, в день празднования 90-летия Ленинского эстафету Знамен Победы торжественно встретят в поселковом сквере дражников. Событие запланировано на полдень. А утром юнармейцы в рамках акции навестят участников ВОВ. 11 августа знамя побывает в районном центре, торжественные мероприятия по этому случаю пройдут у Мемориала Славы. 13 августа эстафета Знамени Победы отправится в Нижний Куранах и МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег», 15-го – в МО «Город Томмот». Знамя Победы будет пребывать на территории оздоровительного лагеря «Берег дружбы» во время проведения 13-го фестиваля авторской песни.

20 августа эстафета будет передана жителям Мегино-Кангаласского улуса.