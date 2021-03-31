Алданцы поздравили любимого режиссера с юбилеем творческого детища

«Реверанс любимому городу!» — под таким названием в г. Свободном Амурской области прошла театральная гостиная, посвященная 20-летнему юбилею народного театра «Реверанс», руководит которым режиссер Валентина Георгиевна АЗАРЕНКО.

Феномен Валентины Азаренко в том, что, несмотря на всевозможные социальные и экономические трансформации, происходящие в нашей жизни, ей удается объединять и сохранять в своих коллективах любителей театра разных возрастов, профессий и социальных прослоек.

Созданный в 80-ые годы прошлого века в Алдане народный театр «Романтики» пользовался огромной популярностью. Переехав в Амурскую область, В. Г. Азаренко продолжила любимое дело в Свободном, создав народный театр «Реверанс». 29 марта коллективу исполнилось 20 лет!

В юбилейных мероприятиях приняла участие делегация из Алданского района: начальник Управления культуры и искусства Анастасия ПОМАЛЕЙКО, советник АО «Инжтрансстрой» Александр ДУДНИКОВ (спонсор театра «Романтики»), директор Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина Ирина ПЕТУНИНА (ведущая актриса театра «Романтики»).

Алданцы горячо поздравили актеров и режиссера с важным этапом в жизни театра и отметили заслуги В. Г. Азаренко в социально-культурном развитии регионов. Со сцены прозвучали воспоминания о периоде работы Валентины Георгиевны на якутской земле.

«Роль народных театров уникальна. Это чудо, где люди избавляются от проблем, от шлаков, от нервных потрясений, — отметила в своем выступлении Анастасия Помалейко. – Народный театр сегодня можно рассматривать как социокультурный институт, где происходит социальная адаптация молодежи, детей и подростков. Именно здесь можно воспитать творческих инициативных людей, которые нужны в любой сфере деятельности».

Анастасия Леонидовна вручила заместителю главы администрации по соцвопросам г. Свободного Наталье ГРУШКО, начальнику городского отдела культуры Анастасии Ромашкиной, директору ДК им. С. Лазо Елене РАСИХИНОЙ приветственные адреса, якутский чорон и памятные книги от главы МО «Алданский район» С. Н. ПОЗДНЯКОВА.

В свою очередь приветственные адреса от мэра г. Свободного и памятные подарки были вручены гостям праздника.

Во время юбилейных мероприятий были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества и обменных гастролей творческих коллективов двух регионов и в частности городов Алдан и Свободный.