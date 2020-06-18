Алданцы поддерживают поправки в Конституцию РФ

Активное обсуждение предстоящего голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит и в Алданском районе, сообщает газета «Алданский рабочий». Жители города Алдана высказали свои мнения по поправкам в основной закон страны:

Оксана Гусакова, председатель профсоюза работников культуры по Алданскому району:

– Основной деятельностью профсоюзного движения является представительство и защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов, а также повышение уровня жизни работников. Профсоюзы организовывают коллективные действия, выдвигают свои требования по защите социальных прав и интересов людей труда. Основные требования профсоюзов – достойный труд и достойная зарплата, полная занятость, справедливая социальная политика.

Благодаря инициативам профсоюзов и их поддержке со стороны правительства и работодателей решаются актуальные проблемы социально-экономического положения трудящихся: повышается уровень заработной платы, улучшаются условия труда, соблюдаются требования трудового законодательства и законодательства об охране труда.

Соблюдая установленные традиции профсоюзного движения, мы должны проявить солидарность и поддержать выдвигаемые профсоюзами России требования в интересах человека труда, добиваться соблюдения их законных прав и интересов.

Самое главное, что профсоюзы действуют в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Сегодня предлагается внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, следующее изменение: статью 75 дополнить статьей 75.1 следующего содержания: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Эта поправка дает нам защиту достоинства граждан. Статус человека труда изменит отношение как к труду, так и к самим работникам. Поднимется большое внимание к созданию нормальных условий труда, а вот гарантии обеспечивают нас уважением к себе.

Уважение к людям – это очень важно, потому что это наша жизнь, это счастливые и сильные семьи, которые обеспечивают стабильное будущее нашей страны.

Иван Пашков, житель г. Алдана:

– Я иду голосовать еще и потому, что вся мощь российского государства будет стоять на защите интересов стариков и детей, поэтому вернуться к практике 90-х уже не получится, во всяком случае всевозможные недоплаты и невыплаты пенсий и детских пособий, а также зарплаты станут антиконституционным преступлением.

В Конституции предлагают закрепить социальную поддержку, я считаю это очень важно, так как пособия, льготы и другие виды соцгарантий жителям России будут действительно эффективными.

Поэтому, чтобы наши дети, отцы и матери жили в социально защищенном государстве, я поддерживаю внесение поправок в Конституцию РФ, иду на голосование и голосую «за».