Алданцы дружно вышли экологические субботники

Около 16 километров улиц и порядка 14 километров береговой линии приведено в порядок алданцами в рамках субботников, прошедших под эгидой всероссийской акции «Зеленая Россия» и экологического марафона «Чистые берега Дальнего Востока». «Акция проходила в Алданском районе с 4 по 13 сентября, ее участниками стали 1 365 человек. 34 коллектива организаций, в числе которых 9 образовательных вышли на субботники по уборке территорий перед долгой зимой. За коллективами предприятий и учреждений были закреплены территории в границах населенных пунктов и за их пределами», — рассказала куратор мероприятия главный специалист управления промышленности администрации МО «Алданский район» Анна Иванова. Также был объявлен районный субботник, датой которого определена пятница, 6 сентября.

Первыми приняли вызов, взяв на себя весьма сложный и отдаленный участок, сотрудники группы компаний «Паритет». Побережье озера в районе НПС № 17 – участок обширный, место изобиловало крупногабаритным мусором в том числе металлическим. Тем не менее, принявшему такой непростой вызов коллективу удалось и очистить местность от всего этого хлама, и устроить своеобразный флешмоб, сфотографировавшись на убранной территории с заранее заготовленными буквами, составившими название эко-марафона.

Очистка ручья Незаметного вблизи автовокзала, за которую взялись работники филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС», – дело тоже весьма трудоемкое, здесь скапливается немалое количество различного рода мусора, приносимого течением с разных участков.

Специалисты администрации МО «Поселок Ленинский» вышли на уборку берегов речки Большой Куранах. Берега Алдана освобождали от скопившегося мусора кутанинцы, жители Угояна, Хатыстыра, Чагды, в Томмоте к марафону присоединились учащиеся школы № 8. Общественные организации «Дари добро» и «Все в наших руках» вышли на уборку берегов р. Орто-Сала. «В основном встречалась выброшенная пластиковая тара, а ведь период разложения таких изделий может составлять 500 лет», – с горечью констатировали общественники.

Зону отдыха на обзорной площадке – в районе факела на Радио-горе приводили в порядок сотрудники администрации Алданского района. 22 мешка мусора собрали на территории вблизи Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта сотрудники Управления культуры и искусства Алданского района, к которым присоединились также работники библиотеки им. Н. А. Некрасова.

Дружный коллектив алданских медиков убирал прилегающую к учреждениям АЦРБ территорию. Первыми вышли на работы на ул. Комарова сотрудники отделения реанимации и анестезиологии. Дождливая пятница не стала помехой для уборки, акцию поддержали старшие медицинские сестры, работники инфекционного отделения, детской консультации и городской поликлиники, противотуберкулезной службы и других.

Свою лепту в масштабную акцию внесли коллективы спасателей и ветеринарной службы, Энергосбыта, компании «Селигдар» и старательской артели «Прогресс», Упрдор «Лена», АО АК «Железные дороги Якутии», Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», администраций муниципальных образований и многих других организаций и предприятий Алданского района.

Активными были школьники и студенты, наводившие порядок у памятников, приводившие в надлежащий вид красивые места населенных пунктов – территории для отдыха и прогулок жителей. Жаль только, что такой колоссальный труд не у всех земляков вызывает уважение и желание поддерживать чистоту. Так, уже через несколько дней после субботника территория смотровой площадки в мкр. Солнечном, очищенная от мусора коллективом школы № 9, вновь была варварски захламлена. Стыдно!

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Но все же тех, кто проявил в эти дни свою гражданскую активность и экологическую сознательность, было намного больше. Субботник объединил всех, кому небезразличен внешний вид родных городов и поселков, где проходят трудовые будни и праздники, зон отдыха, исторических мест. Администрация Алданского района благодарит всех, кто присоединился к этому большому и нужному делу. Напомним, что 2019 год объявлен в Алданском районе Годом экологического благополучия.