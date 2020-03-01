Алданцам было о чем рассказать на форуме «Волонтеры культуры»

Алданские фестивали, творческие конкурсы, торжественные церемонии и массовые праздники уже невозможно представить без присутствия на них волонтеров. Добровольцы стали неизменными участниками районных праздников: передать важную информацию, направить гостей к местам проведения того или иного мероприятия, помочь в организации конкурсного прослушивания, разыскав зазевавшегося участника, сопроводить в зрительный зал пожилого человека… Функций и задач у волонтеров немало. И, конечно, незаменима помощь таких неравнодушных, мобильных и приветливых земляков была во время проведения на Алданской земле республиканского Ысыаха Олонхо. На празднике было задействовано 120 добровольцев, способных поспевать везде и всюду, компетентно помогать как гостям, так и организаторам.

Алданские волонтеры культуры – это в немалой степени молодые люди из числа школьников и студентов, входящих в состав добровольческих объединений. Об опыте работы добровольцев Алданского района в сфере культуры на форуме «Волонтеры культуры», состоявшемся в столице республики, рассказала методист районного Управления культуры и искусства Мариам СЕЛЕГА. О многолетнем и весьма плодотворном сотрудничестве учреждений культуры с добровольцами. «Мы очень рады, что Алданскому району была предоставлена возможность выступить на форуме с докладом в рамках обучающей сессии, плодотворное сотрудничество с добровольцами у нас продолжается не один год», — отметила Анастасия ПОМАЙЛЕКО, начальник Управления культуры и искусства Алданского района.

Форум проходил в Историческом парке «Россия — Моя история». Его открыли зампред правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА, министр культуры и духовного развития Юрий КУПРИЯНОВ и руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья ЖУКОВА. В качестве спикеров также были координатор по работе с регионами Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Надежда ГАЛИМОВА, создатель фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей КОЧЕТКОВ.

— Сразу после открытия форума нас познакомили с тем, какие волонтерские мероприятия в сфере культуры проходят в республике. Очень интересно было узнать о работе добровольцев Национальной библиотеки РС (Я). В свою очередь во время проведения обучающей сессии слово было предоставлено представителям муниципалитетов. Мы познакомились с группой Серебряных волонтеров из Амги, это люди старшего возраста с активной гражданской позицией, патриоты своего края. Коллега из Олекминска рассказала о том, как эта работа выстроена в их районе. Важно было услышать практические советы по работе с волонтерами и способам мотивации добровольцев, — говорит Мариам.

Во время встреч с приглашенными на форум гостями речь шла о проектах по сохранению культурного наследия, восстановлении памятников истории и культуры, об особенностях организации волонтерских программ крупных культурных событий. Также были проведены мастер-классы, обучающая сессия «Культура волонтерства», выставка лучших добровольческих практик.

— Главной задачей, которая была поставлена на форуме, является формирование единой рабочей информационной системы в республике и определение регионального координатора общественного движения «Волонтеры культуры». Вместе с Дарьей Жуковой были намечены пути налаживания такого взаимодействия, в том числе и в районах республики. Уверена, что и наши активисты также внесут свой вклад в развитие волонтерского движения в сфере культуры в Якутии, — рассказала Мариам Селега.