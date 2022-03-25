Алдан готовится встретить долгожданных гостей

Небывалый подъем царит сегодня на улицах Алдана: город готовится к встрече гостей-мегинокангалассцев, дружба с которыми уже насчитывает почти 50-летие… Два года пандемии не смогли разорвать крепких уз Серпа и Молота — тружеников промышленного Алданского района и сельскохозяйственного Мегино-Кангаласского.

Традиционно эти встречи пройдут в День «Проводов русской зимы», когда и стар, и мал выйдут на улицы города полюбоваться на праздничные колонны предприятий и учреждений. Среди них будут коллективы больших предприятий и организаций, таких, как » Железные дороги Якутии», ДРСК ЮЯЭС, ФКУ УПРДОР «Лена», СОШ 1, политехникум и медколледж, ДЮСШ. Заявились на костюмированное шествие и новички: ИП Петров И.И., интернет — провайдер ООО «Арсенал-ЯКТ», Центр дополнительного образования и ОО «Дари добро» . Конечно, выступят и хозяева города — администрация МО во главе с Александром Бугаем, а также гости из района -побратима. Зрелище обещает быть ярким и веселым, его откроет команда квадрациклистов.

Ну а в преддверии празднеств в городе хозяйствует техника «Ассоциации строителей АЯМ» — днем и ночью чистятся тротуары, улицы, площади и площадки для торговых рядов, вывозятся тонны снега за город на специально отведенные полигоны. И это радует! Как любая гостеприимная хозяйка, Ассоциация готовит свою территорию к приему долгожданных гостей, оправдывая свою победу в конкурсе на зимнее содержание дорог в городе. Итак, Алдан ждут насыщенные выходные — забеги на всероссийской » Лыжне России- 22″, проводы Зимы и долгожданные встречи с друзьями! Проведем же их на свежем воздухе и с пользой.