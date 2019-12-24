Альбина Степанова: я получила эстетическое и юридическое удовольствие

19-20 декабря 2019 года в г. Якутске прошел III Съезд юристов Якутии, который был посвящен 25-летию юридического сообщества республики, в работе которого приняло участие 528 участников со всей республики. Центральной темой съезда юристов стало обсуждение вопросов перехода к цифровой экономике и цифровой трансформации юридической профессии.

19 декабря состоялось торжественное открытие Съезда юристов «Якутия. Право: опыт прошлого, взгляд в будущее», основной целью которого является консолидация юридического сообщества для решения задач, направленных на социально-экономическое и общественно-политическое развитие Якутии, в том числе на реализацию национальных проектов, стратегических указов Президента РФ Владимира Путина и Главы РС(Я) Айсена Николаева.

В торжественном открытии приняли участие Председатель Конституционного суда РС(Я), Председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор Александр Ким-Кимэн, Председатель Оргкомитета III Съезда, Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), д.ю.н. Петр Гоголев, Заместитель Председателя Правительства РС(Я), член Совета ЯРО Ассоциации юристов России Ольга Балабкина, Председатель Верховного суда РС(Я) Любовь Летучих, Министр внутренних дел по РС(Я), генерал-майор Владимир Прокопенко, Руководитель СУ Следственного комитета РФ по РС(Я) генерал-майор Александр Заболиченко, Руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), заместитель Председателя Совета ЯРО Ассоциации юристов России Ольга Романова, Первый Председатель Конституционного суда РС(Я), Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор Дмитрий Миронов, декан юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, к.ю.н., доцент Рум Ушницкий, доктор юридических наук, профессор Парижского университета Сакле, Директор магистерской программы «Экологическое право, безопасность и качество на предприятиях» Жан-Пьер Дезидери и другие.

Глава РС (Я) Айсен Николаев в своём приветствии в адрес участников Съезда отметил, что работоспособность вновь принимаемых законов и иных законодательных актов, эффективность правоприменительной практики, неприкосновенность конституционных прав и свобод граждан, нерушимость законов государства – это важнейшие основы общества и деятельности исполнительных органов государственной власти. «В этот знаменательный день особые слова признательности мы передаем ветеранам юридического сообщества, воспитавшим не одно поколение высококвалифицированных юристов, стоящих на защите законности и правопорядка. Нынешнее юридическое сообщество республики достойно продолжает ваше правое дело в части утверждения принципа верховенства права, усовершенствования законодательства, усиления правовых гарантий защиты граждан, а также повышения правосознания и правовой культуры населения», – отметил Ил Дархан.

Председатель ЯРО Ассоциации юристов России Александр Ким-Кимэн, торжественно открывая работу Съезда, отметил, что мероприятие посвящено 25-летию образования юридического сообщества в республике и направлено на достойную встречу 100-летия государственности Якутии. «На I Съезде юристов республики мы рассматривали вопрос повышения социальной ответственности юристов, на II Съезде обсуждали проблемы повышения качества юридического образования. А на этот раз мы будем говорить о необходимости цифровой трансформации и должны осознать роль юриста в новой реальности», – сказал он.

Свои поздравления делегатам Съезда направили Председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы РФ, Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенниников, Председатель Международного союза юристов Андрей Требков, Председатель Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», Заместитель Секретаря Общественной Палаты РФ, д.ю.н., профессор Владислав Гриб и Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, который принимал участие в работе II Съезда юристов РС(Я) в 2016 году.

Афанасий Владимиров поздравил участников мероприятия с началом работы III Съезда и отметил значительную роль, профессионализм и самоотверженную работу юристов в достижении высоких результатов в социально-экономическом развитии Якутии. Он подчеркнул, что Съезд юристов должен стать знаковым событием не только в профессиональном сообществе, но и в жизни республики, и пожелал собравшимся плодотворной работы.

Ольга Балабкина от имени Правительства РС(Я) поздравила юридическое сообщество со знаменательным событием. Она отметила, что для Правительства республики III Съезд юристов Якутии, как и два предыдущих Съезда, является своего рода отправной точкой, определяющей те базовые правовые позиции, на которые необходимо опираться органам государственной власти в своей деятельности. Она обратила внимание участников мероприятия на то, что мир меняется стремительно и сегодня время диктует новые требования, и в условиях быстро меняющихся ценностей, когда многие стремятся поймать «хайп», юристы должны сохранять то хладнокровие, ту справедливость и законность, которая дана им миссией юриста как таковой.

Председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) Вооруженных Сил и правоохранительных органов РС(Я), заслуженный юрист РС(Я) Вильям Иванов, который стал Лауреатом Государственной премии РС (Я) имени М.М. Федорова, поблагодарил Главу Якутии за высокую оценку его труда и выразил благодарность своим коллегам, с которыми прошел долгий трудовой путь, а также те трудовые коллективы, в которых он работал, «Потому что личность любого человека формируется в коллективе, в котором он находится», — сказал он.

Он обратился сообществу юристов республики с призывом показать пример активного участия в подготовке к юбилею — 75-летия Великой Победы и предложил на площадках мероприятия обсудить возможность реализовать идею народной эстафеты «Поклонимся поколению победителей» и сплотиться вокруг имени М.М. Федорова, фронтовика, юриста, учителя и наставника в деле патриотического и правового воспитания.

Также от имени молодого поколения юристов к делегатам и гостям Съезда юристов Якутии обратились медиатор внесудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций «Якутский Республиканский Центр медиации», член Ассоциации юристов России, активист движения за сохранение родного языка «Күөрэгэй» Сандара Кулаковская и студент 3-го курса юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, стипендиат Главы РС(Я), Президента РФ, Правительства РФ, ректора СВФУ им. М.К. Аммосова, действительный член Малой академии наук РС (Я), победитель деловой игры «Министр-2019» Кристиан Куприянов.

На пленарном заседании Съезда с первым докладом выступил спикер парламента Якутии Петр Гоголев. В своем докладе он отметил, что завершающийся 2019 год, объявленный в РС(Я) Годом консолидации, был полон важных событий для юристов, связанных с юбилейными знаменательными и памятными датами в истории республики. Одним из них, безусловно, явилось 25-летие высшего законодательного, представительного и контрольного органа государственной власти республики – Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Он рассказал об основных результатах, направлениях, новых форматах работы и планах деятельности парламента Якутии. Он затронул важные вопросы совершенствования конституционно-правовой системы РС(Я), в том числе вопросы кодификации, экспериментальных правовых режимов, повышения правовой культуры населения. Он призвал усилить работу по оказанию бесплатной юридической помощи населению и в этом направлении обратить особое внимание на жителей арктических районов. Кроме того, он предложил юридическому сообществу выступить с инициативой празднования 100-летия первого ученого-юриста, участника Великой Отечественной войны, кавалера боевых орденов, основоположника высшего юридического образования и науки в Якутии, учителя многих юристов республики Михаила Михайловича Федорова. В дань его памяти как историка права предложил развить тему исследований об истории Якутской правовой школы (30-50-х г. ХХ века), о первых юристах Якутии, среди которых привел в пример Дамиана Афанасьевича Кочнева, уроженца Нюрбинского улуса, депутата дореволюционной Государственной Думы России второго созыва.

Александр Ким-Кимэн выступил с содокладом, где отметил, что проведение III Съезда приурочено к 25-летию образования юридического сообщества в РС(Я) и направлено на достойную встречу 100-летия Якутской республики «Союз юристов РС(Я) был создан на учредительном съезде юридической общественности республики в октябре 1994 года по инициативе Министерства юстиции РС(Я) во главе с Людмилой Горевой. В декабре 2005 года на основе Союза юристов РС(Я) было учреждено некоммерческое партнерство «Ассоциация юристов РС(Я)». В результате консолидации общественной деятельности юридического сообщества Российской Федерации в мае 2010 года на основе Ассоциации юристов РС(Я) было зарегистрировано Якутское региональное отделение. ЯРО Ассоциации юристов России объединяет юристов-правоведов республики – представителей органов государственной и муниципальной власти, судебных, правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, преподавателей юридических факультетов высших учебных заведений РС(Я) и практикующих юристов», — напомнил он.

Также он сообщил, что важным результатом деятельности юридического сообщества республики является утверждение Ученым Советом ЯГУ в 1995 году Концепции развития юридического образования в Якутии, которую они разработали совместно с д.ю.н., профессором Михаилом Федоровым и Ольгой Максимовой, в результате реализации которой в 2000 году был образован и функционирует самостоятельный юридический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова.

Он рассказал о двух предыдущих Съездах юристов Якутии. «Безусловно, важнейшим нашим проектом является проведение съездов юристов республики. Первый Съезд юристов Якутии прошел 3 декабря 2013 года по инициативе Президента РС(Я) Егора Борисова и при поддержке ЯРО Ассоциации юристов России. В работе съезда приняло участие 558 делегатов из 31 муниципального района и 2 городских округа республики. Съезд стал дискуссионной площадкой для обсуждения таких вопросов как повышение социальной ответственности юристов, подготовка квалифицированных юристов, повышение профессиональной этики, качество предоставления юридических услуг, оказание бесплатной юридической помощи, развитие Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Резолюцией съезда юристов республики была определена очередность проведения Съезда юристов РС(Я) один раз в три года», — рассказал он.

Также в пленарном заседании съезда выступили Дмитрий Миронов, Николай Степанов, Рум Ушницкий и профессор Жан-Пьер Дезидери.

В этот же день состоялся ряд дискуссионных сессий Съезда.

20 декабря состоялись панельные дискуссии по актуальным вопросам правотворчества и правоприменения и коммуникационная сессия «Образ будущего юриста в цифровом мире» с участием Светланы Поповой, заведующей кафедрой правовых основ управления МГУ им. М.В. Ломоносова и Виталия Виноградова, юриста-лингвиста, специалиста в области развития бизнеса (г. Москва).

В этот же день в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» прошло торжественное закрытие Съезда юристов РС(Я), где с информацией выступили модераторы дискуссионных сессий, и была принята итоговая резолюция.

Первым выступил модератор панельной дискуссионной площадки на тему: «Становление и развитие органов государственной власти в РС(Я): исторические и правовые аспекты. Роль юристов в развитии государственности» Олег Мироновский.

Он отметил, что в стране стремительно меняются способы коммуникации между людьми, процесс цифровизации уже существенно повлиял на нашу жизнь. «Цифровые технологии вторгаются в нашу реальную жизнь и вносят существенные трансформации. III Съезд юристов Якутии, который организован на высоком уровне, дал нам возможность прекрасного живого общения», — сказал он.

По поводу своей площадки он подчеркнул, что участники обсудили национальный аспект строительства российской советской государственности на примере создания ЯАССР, конституционно-правовое положение РС(Я) в составе Российской Федерации в современный период, становления и развития парламентаризма в Якутии, современные перспективы государственно-правового развития РС(Я) и основные тенденции модернизации системы законодательства, вклад юристов в развитие новой государственности Якутии, законодательства, теоретической и практической юриспруденции. «Были рассмотрены вопросы по развитию конституционализма в единстве его доктринального и эмпирического познания в контексте исторических и правовых аспектов. Участники дискуссии отметили следующее – государственно-правовое развитие Якутии протекает в соответствии с современными тенденциями эволюции российской федеративной государственности, где права и свободы человека являются высшей ценностью», — сообщил он. Также он отметил высокую роль конкретных юристов в становлении якутской государственности на примере Гавриила Васильевича Ксенофонтова и Алексея Дмитриевича Широких.

Вильям Иванов рассказал про свою площадку на тему: «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: правовой взгляд на современные подходы». Он отметил, что с нашей страной идёт идеологическая война со всех сторон. «Поэтому главной целью становится то, что мы должны прививать патриотизм молодёжи. Также мы приняли рекомендацию – обратиться к Президенту РФ по вопросу рассмотрения возможности обращения в Европейский суд по правам человека об оспаривании резолюции европейского парламента от 19 сентября 2019 года, где сказано, что так называемый «пакт Молотова-Риббентропа» «поделил Европу и территории независимых стран между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны», — отметил он.

Также он подчеркнул, что надо вернуть в наименование Уральского государственного юридического университета имени Р.А. Руденко. Он был государственным обвинителем Нюрнбергского трибунала от имени всех пострадавших стран и достоин увековечения своего имени.

Альбина Степанова была модератором площадки на тему «Баланс и соотношение интересов человека и государства: конституционно-правовые проблемы». Там были рассмотрены вопросы, касающиеся обсуждения развития и современного состояния вопросов соотношения органов публичной власти и прав человека, реализации принципов его конституционно-правового статуса.

Она отметила, что всего на дискуссионной площадке было рассмотрено 4 вопроса: баланс и соотношение интересов человека и государства: конституционно-правовые проблемы; методы конституционного управления; права человека в цифровом пространстве и защита прав коренных малочисленных народов. «Все доклады были очень интересными, в ходе обсуждений я получила эстетическое и юридическое удовольствие. Особо хотела бы отметить доклад Дмитрия Николаевича Миронова, который повысил планку до недосягаемой высоты», — заключила она.

Александр Олзоев рассказал про панельную дискуссионную площадку на тему: «Состояние и перспективы развития спортивного права». Он отметил, что спортивное право в России развилась в связи с негативными последствиями решений Всемирного антидопингового агентства, и только благодаря этому толчку эта отрасль права начинает развиваться. «Это надо для того, чтобы наши юристы защищали наших спортсменов. На площадке были затронуты такие вопросы, как развитие спортивного права в Якутии, России и в мире, образовательные программы спортивного права, медиация в спорте и другие», — подчеркнул он.

Он сообщил, что через видеотрансляцию участники дискуссионной площадки заслушали выступления Председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергея Алексеева и доцента кафедры конституционного и муниципального права МГЮА Владимира Каткова. «Они отметили, что необходимо динамично развивать спортивное право. Сергей Алексеев высказал предложение создать якутское региональное отделение Национального объединения спортивных юристов, чтобы мы эффективно защищали наших спортсменов», — сказал он. Также он отметил выступление Генерального директора международного комитета игр «Дети Азии» Владимира Максимова, который поделился своим опытом создания международной дирекции, в своем выступлении он отметил, что у нас мало специалистов, которые бы занимались спортивным правом. В свою очередь Игорь Алексеев рассказал о практике правового сопровождения деятельности Международной федерации мас-рестлинга.

Туйаара Пестрякова была модератором площадки на тему «Охрана прав интеллектуальной собственности». Она сообщила, что в обсуждении этого очень актуального вопроса приняло участие более 60 человек: руководители, юристы, специалисты учреждений культуры и искусства, члены творческих союзов, представители организаций, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности, преподаватели, сотрудники, аспиранты, студенты АГИКИ. «Мы говорили о проблемах защиты интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства, науки, бизнеса, основные тренды в трансформации защиты интеллектуальной собственности в условиях перехода к цифровой экономике. Особое внимание было обращено на охрану интеллектуальной собственности в области предпринимательской деятельности, национальных художественных промыслов, патентирования и регистрации авторских прав в области нематериального культурного наследия. По результатам обсуждения участники внесли следующие предложения: начать работу по ревизии нематериальных активов РС(Я), продолжить работу по составлению Реестра объектов нематериального культурного наследия народов РС(Я), актуализировать вопрос подготовки кадров в области интеллектуальной собственности на основе имеющихся в республике ресурсов», — сказала она.

Зинаида Корякина сообщила про итоги работы сателлитного мероприятия III Съезда юристов Якутии — Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Главы 4 Гражданского кодекса РФ «Юридические лица в теории, законодательстве и практике». Она отметила, что на Конференции рассматривали вопросы теории и практики регламентации правового статуса юридических лиц в современном правовом пространстве, теории, законодательства и практики участия юридических лиц в частных и публичных общественных отношениях.

Геннадий Бурнашев сообщил про итоги работы сателлитного мероприятия III Съезда юристов Якутии — Круглого стола «Молодежь и право». Он подчеркнул, что в работе круглого стола приняли участие представители Молодежного Парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я), Молодежного Правительства РС(Я) и Молодежной избирательной комиссии при ЦИК РС(Я). При этом участники круглого стола, рассмотрев и обсудив причины, современное состояние и перспективы состояния правовой культуры молодежи в Якутии, отметили, что правовая сознательность и эффективная правовая система входят в число факторов, обеспечивающих устойчивое развитие общества. «Глобальные политические и социально-экономические трансформации ХХ века также оказали большое влияние на отношение к праву и закону. В ХХI веке в России формируется современная правовая система, повышается уровень правовой культуры общества, граждане все больше интересуются законами и следят за их основными изменениями. Однако социализация и социальное развитие современной российской молодежи проходят в сложных, нестабильных условиях трансформирующегося общества. Под воздействием ряда субъективных и объективных факторов сознание молодежи подвергается весьма серьезному воздействию, способному при определенных условиях привести к искаженному восприятию государства и его основных институтов», — подчеркнул он.

Виктор Губарев в своем выступлении поздравил участников с успешным проведением Съезда юристов Якутии, а также обратил внимание на особую важность результатов работы секции «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: правовой взгляд на современные подходы» по недопущению фальсификации истории нашего государства. Также он заострил внимание участников на роль И.В. Сталина в образовании Якутской АССР.

Председатель ЯРО Ассоциации юристов России Александр Ким-Кимэн в своем выступлении отметил, что III Съезд стал центральной дискуссионной площадкой для обсуждения юристами республики актуальных вопросов, посредством решения таких задач как консолидация деятельности юристов в целях достижения задач, установленных национальными проектами, стратегическими указами Президента Российской Федерации и Главы РС(Я), вовлечения юристов республики в социально-экономическое и общественно-политическое развитие РС(Я) в целях достойной встречи 100-летия Якутской республики, расширение форм и направлений взаимодействия юридического сообщества с представителями общественности, учебных заведений, научных кругов, бизнеса, молодежи и ветеранов; организация широкого обсуждения правовых аспектов формирования государственности республики в рамках 100-летия образования Якутской АССР, обсуждение 25-летнего опыта деятельности общественного объединения юристов республики; вопросов перехода к цифровой экономике и цифровой трансформации юридической профессии, выработка необходимых решений, которые будут способствовать реализации основных конституционных положений и повышению качества жизни наших сограждан в условиях глобальных перемен, связанных с переходом к цифровой экономике.

Он подчеркнул, что в стране стремительно меняются способы коммуникации между людьми, процесс цифровизации уже существенно повлиял на нашу жизнь.

Александр Ким-Кимэн также отметил, что цифровая трансформация юридической профессии изменила жизнь юристов. «Мы перешли в век цифровой экономики, когда в один клик мы можем разрешить множество вопросов, и здесь возникает система новых технологических возможностей для реализации наших профессиональных компетенций по юридической профессии. Сегодня будут предъявляться большие требования к подготовке юридических кадров. Думаю, что образовательные стандарты будут видоизменятся, это прежде всего касается искусственного интеллекта и цифровой экономики. Право ни в коем случае не должно отставать от этого глобального процесса. К примеру, нотариальная система идет впереди всех других юридических профессий по части использования новых технологий. Мы должны создавать все условия для удобства получения государственных и юридических услуг, в этом направлении использование новых технологий будет благом для общества. Призываю всех своих коллег всегда быть в тренде, всегда совершенствоваться и использовать возможности социальных сетей и других коммуникационных возможностей», — отметил он.

В заключении он призвал, с учетом проведения в 2020 г. Года Патриотизма, поддержать идею народной эстафеты «Поклонимся поколению победителей» (хештеги — #народнаяэстафета, #поклонимсяпоколениюпобедителей) и призвал сплотиться вокруг имени М.М. Федорова (хештег — #мойгерой), фронтовика, юриста, учителя и наставника в деле патриотического и правового воспитания. Также он предложил делегатам поддержать и принять за основу резолюцию III Съезда юристов Якутии. Резолюция была принята участниками Съезда единогласно.

В завершении мероприятия состоялось награждение победителей и призеров конкурса студенческих эссе, проводившегося в преддверии III Съезда юристов Якутии.