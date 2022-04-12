Альбина Кычкина: Якутия ввела налоговые послабления для малого бизнеса

Якутия один из первых регионов в стране, который ввел послабления для субъектов малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения до минимальных размеров.

«Это касается снижения размера ставки до 1% (доходы) и до 5 % (доходы минус расходы). Данная мера поддержки введена не во всех регионах», — сказала Альбина Кычкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей РС(Я) в ходе телеэфира «Актуальное интервью».

Она отметила, что правительством страны разработан комплекс мер господдержки в условиях санкций для субъектов малого и среднего предпринимательства. Комплекс мер касается не только налогового послабления, но и моратория на банкротство, финансовой поддержки, запрета на проведение плановых проверок.

Одной из важных мер поддержки Альбина Кычкина назвала мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Напомним, что соответствующее решение принято на уровне правительства РФ и распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов). Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, при этом не закрывая компанию или бизнес и не увольняя сотрудников.

«Мораторий на банкротство введен практически для всех отраслей экономики, положительный эффект от его применения мы узнаем скорее всего по итогам 2022 года либо в следующем году. За первый квартал этого года количество корпоративных банкротств увеличилось в стране на 6 процентов, что значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в расчет не берутся 2020 и 2021 годы, так как тогда распространялся мораторий в связи с пандемией. У индивидуальных предпринимателей сейчас есть возможность разработать антикризисный план на период моратория, сделать определенные шаги во избежание банкротства», — прокомментировала она.

Помимо налоговых послаблений и моратория на банкротство, Альбина Кычкина акцентировала внимание на льготном кредитовании предпринимателей, запрете на проверки контролирующими органами, ограничении на возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям.

«Бизнесу надо пересмотреть свои возможности по переориентированию рынка сбыта, сейчас появился большой спрос на продукцию местного производства. Наша республика славится своими мастерами, у нас хорошо развиваются народные промыслы, востребованы услуги в сфере производства» — отметила омбудсмен.

Альбина Кычкина сообщила, что для начинающих предпринимателей сохраняются все налоговые послабления. Кроме того, действует еще одна мера поддержки для тех, кто нанимает на работу молодых специалистов, это субсидии в размере 3 минимальных размеров оплаты труда на одного сотрудника.