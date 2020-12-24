Альбина Кычкина: глава Якутии поставил задачу снижать излишнее давление на бизнес

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе своего ежегодного послания подчеркнул, что в качестве главного фактора повышения доходов якутян является предпринимательство, по которому пандемия нанесла сильнейший удар. План восстановления экономики также предусматривает помощь предпринимателям, сообщает официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).

«В своем послании Государственному собранию Якутии глава республики Айсен Николаев поставил задачу снижать излишнее давление на бизнес. Он обратил внимание на то, что Якутия занимает 77 место по индексу административного давления, который оценивает контрольно–надзорную деятельность федеральных органов, исключая налоговую службу и МВД. Это свидетельствует о том, что по сравнению с большинством регионов, существует излишняя жесткость, высока доля штрафов, в том числе за первое административное правонарушение. Именно снижение админдавления на бизнес мы с Айсеном Сергеевичем обсуждали на днях. И я благодарна главе республики, что он уделил внимание этому вопросу в ходе своего послания», — сказала бизнес-омбудсмен Альбина Кычкина.

Также продлены двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. По поручению Ил Дархана будут смягчены условия по патентной и упрощенной системе налогообложения.

«Так, стоимость патента по розничной торговле и общепиту не будет превышать прежнюю. Еще на один год отодвинуто решение об исчислении налога на имущество организаций с кадастровой стоимости», — подчеркнула Кычкина.

Глава республики рекомендовал территориальным структурам федеральных органов, республиканским и муниципальным органам власти переориентировать внимание на субъекты, деятельность которых отнесена к категориям высокого риска и расширить практику предупреждений.

По словам Айсена Николаева, полпред президента РФ Юрий Трутнев сообщил о проведении в 2021 году совместной коллегии Генпрокуратуры России и Минвостокразвития с участием руководителей субъектов ДФО по вопросу снижения административного давления на бизнес на Дальнем Востоке.

Кроме того, глава республики нацелил на дальнейшее улучшение делового и инвестиционного климата, на уровне ТОП-20 Национального рейтинга. Поставлена задача существенно сократить сроки разрешительных процедур, в том числе, разрешений на строительство с 84 до 60 дней, подключения к электросетям с 81 до 40 дней.

Также правительству республики поручено в 2021 году проработать и внедрить реально действующий механизм стимулирования закупок у местных производителей крупными компаниями и недропользователями.

«Абсолютна верна мысль главы о поддержке якутян, которые используют возможность легализации своего бизнеса, в том числе с применением статуса самозанятого», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Альбина Кычкина.